Corona: Amtliches Intensivregister zeigt keine Überlastung der Intensivstationen

Angela Merkel hatte die grundrechtswidrigen, illegalen Notstandsmaßnahmen ja (illegal) damit begründet, dass die Intensiv-Kapazitäten in den deutschen Krankenhäusern wegen der Corona-Krise nicht ausreichen würden und man zur Streckung der Corona-Patientenschwemme Maßnahmen ergreifen müsse. Tatsächlich zeigt das Intensivregister der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin), dass „alles im grünen Bereich“ ist.

Fast nirgends sind die Intensivbetten ausgelastet. Und das, obwohl die Panik auch Nicht-Corona-Infizierte zu Panikpatienten oder Panikgeschädigten macht und etliche Menschen mit Vorerkrankungen dadurch auf die Intensivstation müssen. Es gibt also selbst nach den Aussagen/Ausreden der Bundeskanzlerin keinen Grund für die illegalen Notfallmaßnahmen – weil es keinen Notfall gibt.

Zum DIVI-Intensivregister geht es hier.

Das Register wird ständig upgedatet, neueste Meldungen stehen oben (keine alphabetische Sortierung)

„Kurzfristig sind weit über 10.000 freie Intensivbetten zur Behandlung von schwer erkrankten Virus-Patienten verfügbar. ‚Wir sind im Augenblick – heute, morgen, übermorgen – gerüstet‘, betont Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Mittlerweile beteiligten sich etwa 60 Prozent aller Krankenhäuser an einer Online-Plattform zur Verfügbarkeit von Intensivbetten. Am Donnerstagmorgen seien 5.600 Betten freigewesen, zusätzlich wären weitere 5.700 Betten innerhalb von 24 Stunden freizumachen. Jüngsten Angaben zufolge gibt es rund 28.000 Betten auf Intensivstationen in Deutschland (…)

Somit sind die deutschen Krankenhäuser aktuell in der Lage, anderen zu helfen. In den vergangenen Tagen wurden schwerkranke Patienten aus Frankreich und Italien nach Deutschland verlegt. Die Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Mannheim und Ulm nahmen auf Beatmung angewiesene Covid-19-Patienten aus dem benachbarten Elsass auf. Nach Leipzig wurden italienische Erkrankte gebracht.“, heißt es in einer Meldung des Deutschlandfunks.

Beachten Sie auch folgende Expertenstimmen zu Corona (sowie die täglichen Meldungen bei SWPRS):

Prof. Gérard Krause: Kontaktsperre und Co gefährlicher als Corona

Video: Offener Brief an die Bundeskanzlerin von Prof. Sucharit Bhakdi zur Corona-Krise

Corona: Virulogin Prof. Mölling warnt vor Panikmache und Ausgangssperren

Prof. Jarren zu Corona: Fernsehen inszeniert Bedrohung

Prof. Bendavid und Bhattacharya (Universität Stanford): Extrem falsche Zahlen zum Coronavirus

Prof. Werner: Corona insgesamt harmloser als Influenza – „Dummheit geht viral“

Virologe Prof. Streeck: „Nicht mehr Todesfälle als in jedem anderen Jahr“

PD Dr. Yana Milev : Breaking News: Das Klima der permanenten Katastrophe im „Emergency Empire“ – Analogie zur Coronakrise

Dr. Katz (Yale University Prevention Research Center): Ist unser Kampf gegen den Coronavirus schlimmer als die Krankheit?

Prof. Ricciardi: Bei nur 12% der Corona-Todesfälle der Statistik ist der Grund laut Todeszertifikat Coronavirus

Dr. Wodarg: Dem Corona-Hype liegt keine außergewöhnliche medizinische Gefahr zugrunde

Prof. Ioannidis (University of Stanford): Corona-Entscheidungen „ohne verlässliche Daten“

Französische Wissenschaftler: SARS-CoV-2 wird wahrscheinlich überschätzt

Prof. Gøtzsche: Corona ist mehr als alles andere eine Massenpanik-Epidemie

Prof. Pietro Vernazza: «Die Infektion ist für junge Menschen mild» – Kaum Tote allein wegen des Coronavirus

Psychologe Harald Haas: Corona-Kampf statt Bürgerrechte: „Der normale Mensch wird gefährlich“

Amtsarzt: „Corona ist mehr ein Kopf-Problem“ – 200 Grippe-Tote

Dr. Köhnlein zu Corona: Kein Unterschied zu anderen respiratorischen Virus-Erkrankungen wie etwa der saisonalen Grippe

Prof. Yoram Lass: Coronavirus weniger gefährlich als die Grippe

Prof. Hockertz zu Corona: Nicht gefährlicher als Influenza-Viren

Dr. Reuther: Ausgangssperre unnötiges und untaugliches Mittel

Britische Regierung stuft Gefährlichkeit des Coronavirus zurück

Dr. Salmaso: Corona ist Panik-Epidemie und die Medien die Hauptverbreiter

Prof. Bosbach: Falsche Corona-Statistiken – Medien erzeugen Panik

Professor Raoult: Medikament gegen Corona gefunden – Virus verschwindet innerhalb von 6 Tagen

Prof. Edenharter: Ausgangssperre und Kontaktverbot „verfassungswidriger Eingriff in Freiheitsrechte“

Am Telefon zur Corona-Virologie: Prof. Mölling

Prof. Bhakdi: Corona-Schreckenszenario ist Panikmache

Prof. Michael Meyen zu Corona: Journalismus ist am Ende

Immunologe und Regierungsberater Dr. Fauci: Corona ist vergleichbar einer Grippewelle

Corona: Prof. Scheller bekräftigt Vergleich mit Influenza-Grippe

Dr. Bonelli zu Meinungsfreiheit in Zeiten der Corona-Panik

„Selbstzerstörerisch“ – Infektiologe Professor Bhakdi ruft zu sofortigem Stopp der Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung auf

Universität Oxford: Coronavirus könnte bereits die Hälfte der Bevölkerung angesteckt haben – Lockdown kann aufgehoben werden