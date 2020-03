Prof. Raoult: Medikament gegen Corona gefunden – Virus verschwindet innerhalb von 6 Tagen

Professor Didier Raoult ist Experte für Infektionskrankheiten. Er ist zuversichtlich, dass er ein Heilmittel für Covid 19 gefunden hat. Dieses setzt er in seinem Krankenhaus in Marseille nach eigenen Angaben erfolgreich ein. Die französischen Gesundheitsbehörden stellen sich jedoch momentan quer und wollen das Mittel nicht oder noch nicht einsetzen. Der Ausnahmezustand ist ihnen offenbar lieber. Raoult sagt, mit seinem Mittel verschwindet das Virus innerhalb von sechs Tagen.

In einem Interview mit dem französischen Magazin Le Parisien spricht Professor Raoult über das neue Anti-Corona-Mittel und den Umgang damit. In diesem Zusammenhang sei auch noch darauf hingewiesen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel sich seit Wochen weigert, ein kubanisches Anti-Corona-Medikament anzufordern, welches nach chinesischen Angaben eine vierstellige Zahl von Menschen in China geheilt haben soll oder zumindest deren Heilung stark unterstützt hat. Professor Raoult:

DIDIER RAOULT – Lassen Sie mich eines klarstellen: Ich bin ein Wissenschaftler und denke wie ein Wissenschaftler mit überprüfbaren Beweisen. Ich habe mehr Daten über Infektionskrankheiten produziert als jeder andere auf der Welt. Ich bin ein Arzt, ich sehe kranke Patienten. Ich habe 75 Patienten im Krankenhaus, 600 Konsultationen pro Tag.

Was die Meinungen anderer Menschen betrifft, so ist mir das völlig egal. In meinem Team sind wir praktische Menschen, keine Vögel für Fernsehinterviews.

LE PARISIEN – Wie kamen Sie bei ihrer Beschäftigung mit Chloroquin mit der Idee, dass es eine wirksame Behandlung für das Coronavirus sein könnte?

DIDIER RAOULT – Das Problem in diesem Land ist, dass die Menschen, die reden, abgrundtief unwissend sind. Ich habe eine wissenschaftliche Studie über Chloroquin und Viren durchgeführt, die vor dreizehn Jahren veröffentlicht wurde. Seitdem haben vier weitere Studien anderer Autoren gezeigt, dass das Coronavirus auf Chloroquin reagiert. Nichts davon ist neu.

Dass die Gruppe von Entscheidungsträgern nicht einmal über die neueste Wissenschaft Bescheid weiß, verschlägt mir den Atem. Wir wussten über die mögliche Wirkung von Chloroquin auf kultivierte Virusproben Bescheid. Es war bekannt, dass es ein wirksames Antivirenmittel ist.

Wir beschlossen in unseren Experimenten, eine Behandlung mit Azithromycin (ein Antibiotikum, das gegen bakterielle Lungenentzündung eingesetzt wird – hrsg.) hinzuzufügen.

Als wir bei der Behandlung von Patienten, die an Covid-19 leiden, Azithromycin zu Hydrochloroquin hinzufügten, waren die Ergebnisse spektakulär.

LE PARISIEN – Was erwarten Sie von den grösseren Studien zu Chloroquin?

DIDIER RAOULT – Überhaupt nichts. Wir glauben, dass wir mit meinem Team eine Behandlung gefunden haben. Und was die medizinische Ethik betrifft, so glaube ich nicht, dass ich als Arzt das Recht habe, die einzige Behandlung, die bisher funktioniert hat, nicht anzuwenden.

Ich bin überzeugt, dass am Ende jeder diese Behandlung anwenden wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Menschen bereit erklären, ihren Hut zu essen und zu sagen, dass es das ist, was getan werden sollte.

LE PARISIEN – In welcher Form und für wie lange verabreichen Sie Ihren Patienten Chloroquin?

DIDIER RAOULT – Wir verabreichen Hydrochloroquin in Dosen von 600 mg pro Tag über 10 Tage (der Name des Medikaments ist Plaquenil – Hrsg.) in Tablettenform dreimal täglich. Und 250 mg Azithromycin zweimal täglich am ersten Tag und dann einmal täglich über fünf Tage.

LE PARISIEN – Ist es eine Behandlung, die vorbeugend eingenommen werden kann?

DIDIER RAOULT – Das wissen wir nicht.

LE PARISIEN – In welcher Zeit kann ein Patient mit Covid 19 bei der Anwendung der Behandlung geheilt werden?

DIDIER RAOULT – Was wir im Moment wissen, ist, dass das Virus nach sechs Tagen verschwunden ist.

Bitte beachten Sie auch folgende Expertenstimmen:

Corona: Virulogin Prof. Mölling warnt vor Panikmache und Ausgangssperren

„Selbstzerstörerisch“ – Infektiologe Professor Bhakdi ruft zu sofortigem Stopp der Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung auf

Virologe Prof. Streeck: „Nicht mehr Todesfälle als in jedem anderen Jahr“

PD Dr. Yana Milev : Breaking News: Das Klima der permanenten Katastrophe im „Emergency Empire“ – Analogie zur Coronakrise

Dr. Katz (Yale University Prevention Research Center): Ist unser Kampf gegen den Coronavirus schlimmer als die Krankheit?

Prof. Ricciardi: Bei nur 12% der Corona-Todesfälle der Statistik ist der Grund laut Todeszertifikat Coronavirus

Dr. Wodarg: Dem Corona-Hype liegt keine außergewöhnliche medizinische Gefahr zugrunde

Prof. Ioannidis (University of Stanford): Corona-Entscheidungen „ohne verlässliche Daten“

Französische Wissenschaftler: SARS-CoV-2 wird wahrscheinlich überschätzt

Prof. Gøtzsche: Corona ist mehr als alles andere eine Massenpanik-Epidemie

Prof. Pietro Vernazza: «Die Infektion ist für junge Menschen mild» – Kaum Tote allein wegen des Coronavirus

Psychologe Harald Haas: Corona-Kampf statt Bürgerrechte: „Der normale Mensch wird gefährlich“

Amtsarzt: „Corona ist mehr ein Kopf-Problem“ – 200 Grippe-Tote

Dr. Köhnlein zu Corona: Kein Unterschied zu anderen respiratorischen Virus-Erkrankungen wie etwa der saisonalen Grippe

Prof. Yoram Lass: Coronavirus weniger gefährlich als die Grippe

Prof. Hockertz zu Corona: Nicht gefährlicher als Influenza-Viren

Dr. Reuther: Ausgangssperre unnötiges und untaugliches Mittel

Britische Regierung stuft Gefährlichkeit des Coronavirus zurück

Dr. Salmaso: Corona ist Panik-Epidemie und die Medien die Hauptverbreiter

Prof. Bosbach: Falsche Corona-Statistiken – Medien erzeugen Panik