Prof. Hockertz zu Corona: Nicht gefährlicher als Influenza-Viren

Der deutsche Immunologe und Toxikologe Professor Dr. Stefan Hockertz sagt bezüglich des Coronavirus und seinen Auswirkungen das Gleiche wie eine ganze Reihe weiterer hochrangiger Experten, die in den Medien kaum zu Wort kommen: Corona ist nicht gefährlicher als Grippe (Influenza). Sogar Masern seien gefährlicher. Nicht das Virus mache uns krank, sondern die Angst davor.

Auch diese weitere Wortmeldung eines Fachmanns lässt die zahlreichen Grundrechtseinschränkungen und Notstandsgesetzgebungen wegen der „Coronakrise“ in schlechtem Licht erscheinen. Vom Schrotten der Wirtschaft ganz zu schweigen.

Professor Dr. Stefan Hockertz, Immunologe und Toxikologe: Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist in seiner Gefährlichkeit mit der bekannten Influenza vergleichbar, die wir schon in früheren Jahren hatten. „Corona“ ist nicht die Pest, es ist nicht Ebola und sogar Masern sind gefährlicher.

Podcast des Radiosenders rs2 94,3 vom 25. März 2020, Interview mit Professor Hockertz:

„Virus vergleichbar mit Influenza, Todesraten vergleichbar mit Influenza“

Zur Erinnerung: In der Grippesaison 2017/2018 gab es in Deutschland 25000 Grippetote (Influenza) bei Corona liegen wir 2020 so um die 100 und an Grippe starben in diesem Jahr 2020 ein Mehrfaches an Personen. Es ist ein milder Winter, glücklicherweise.

Mehr Informationen zum Coronavirus, Expertenstimmen:

Corona: Virulogin Prof. Mölling warnt vor Panikmache und Ausgangssperren

„Selbstzerstörerisch“ – Infektiologe Professor Bhakdi ruft zu sofortigem Stopp der Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung auf

Virologe Prof. Streeck: „Nicht mehr Todesfälle als in jedem anderen Jahr“

PD Dr. Yana Milev : Breaking News: Das Klima der permanenten Katastrophe im „Emergency Empire“ – Analogie zur Coronakrise

Dr. Katz (Yale University Prevention Research Center): Ist unser Kampf gegen den Coronavirus schlimmer als die Krankheit?

Prof. Ricciardi: Bei nur 12% der Corona-Todesfälle der Statistik ist der Grund laut Todeszertifikat Coronavirus

Dr. Wodarg: Dem Corona-Hype liegt keine außergewöhnliche medizinische Gefahr zugrunde

Prof. Ioannidis (University of Stanford): Corona-Entscheidungen „ohne verlässliche Daten“

Französische Wissenschaftler: SARS-CoV-2 wird wahrscheinlich überschätzt

Prof. Gøtzsche: Corona ist mehr als alles andere eine Massenpanik-Epidemie

Prof. Pietro Vernazza: «Die Infektion ist für junge Menschen mild» – Kaum Tote allein wegen des Coronavirus

Psychologe Harald Haas: Corona-Kampf statt Bürgerrechte: „Der normale Mensch wird gefährlich“

Amtsarzt: „Corona ist mehr ein Kopf-Problem“ – 200 Grippe-Tote

Dr. Köhnlein zu Corona: Kein Unterschied zu anderen respiratorischen Virus-Erkrankungen wie etwa der saisonalen Grippe

Prof. Yoram Lass: Coronavirus weniger gefährlich als die Grippe

Videos: Experten fordern Ende der Corona-Notstandsmaßnahmen

Corona-Panik: Medizin-Professoren und weitere Experten üben scharfe Kritik

Wissenschaftler zum Coronavirus

Robert-Koch-Institut: Verstorbene unabhängig von wirklicher Todesursache als »Corona-Todesfälle« gezählt

Prof. Hockertz zu Corona: Nicht gefährlicher als Influenza-Viren

Dr. Reuther: Ausgangssperre unnötiges und untaugliches Mittel

Britische Regierung stuft Gefährlichkeit des Coronavirus zurück

Dr. Salmaso: Corona ist Panik-Epidemie und die Medien die Hauptverbreiter

Prof. Bosbach: Falsche Corona-Statistiken – Medien erzeugen Panik

Professor Raoult: Medikament gegen Corona gefunden – Virus verschwindet innerhalb von 6 Tagen