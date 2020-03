Dr. Katz (Yale University Prevention Research Center): Ist unser Kampf gegen den Coronavirus schlimmer als die Krankheit?

Dr. David Katz ist der Gründungsdirektor des Yale University Prevention Research Center. Die Yale University ist eine der renommiertesten Universitäten der Welt. Sie ist Mitglied der sogenannten Ivy League, einer Gruppe von acht Spitzenuniversitäten in den USA. In der New York Times fragt Katz: „Ist unser Kampf gegen den Coronavirus schlimmer als die Krankheit?„.

„Es gibt vielleicht gezieltere Möglichkeiten, die Pandemie zu besiegen. (…)

Was wir bisher über das Coronavirus wissen, macht es zu einem einzigartigen Fall für die mögliche Anwendung eines ‚Herdenimmunitäts‘-Ansatzes, einer Strategie, die in den Niederlanden als wünschenswerte Nebenwirkung angesehen und im Vereinigten Königreich kurzzeitig in Erwägung gezogen wurde. (…)

Die Daten aus Südkorea, wo das Tracking des Coronavirus bei Weitem das beste zum jetzigen Zeitpunkt ist, zeigen, dass 99 Prozent der aktiven Fälle in der generellen Population ‚mild‘ sind und keine spezifische medizinische Behandlung brauchen. (…)

Bis heute haben wir weniger als 200 Todesfälle durch das Coronavirus in den Vereinigten Staaten – ein kleiner Datensatz, aus dem man große Schlussfolgerungen ziehen kann. Dennoch ist er vollständig mit den Daten aus anderen Ländern abgestimmt. Die Todesfälle sind vor allem bei älteren Menschen, bei Menschen mit schweren chronischen Krankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten sowie bei Menschen in beiden Gruppen zu finden.

Dies gilt nicht für infektiöse Geißeln wie die Grippe. Die Grippe trifft ältere und chronisch kranke Menschen ebenfalls hart, aber sie tötet auch Kinder. Der Versuch, eine Herdenimmunität bei denjenigen zu schaffen, die sich am ehesten von der Infektion erholen, und gleichzeitig Jung und Alt zu isolieren, ist, gelinde gesagt, entmutigend. Wie kann man es zulassen, dass sich bei den Eltern eine Exposition und Immunität entwickelt, ohne ihre kleinen Kinder auszusetzen?“

