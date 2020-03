Harald Lesch glaubt übrigens an ein magisches Erdloch

In dem Artikel „Wissenschaft auf Zuruf“ beschreibt Walter van Rossum, wie Professor Harald Lesch antiwissenschaftliche Werbung für die Coronapanik macht und es dabei mit den Fakten nicht so genau nimmt. Seine entsprechende Sendung, in der er am Schluss Stimmung gegen „Ungläubige“ macht, wurde im Fernsehen und als Youtube-Video millionenfach angesehen. In diesem Zusammenhang wollte ich nur darauf hinweisen, dass der Physiker Harald Lesch an „das magische Erdloch von Shanksville“ glaubt und wie seine Glaubensgenossen alle Ungläubigen als „irre Verschwörungstheoretiker“ darstellt.

Im Anschluss an die Aufklärung zum Magischen Erdloch finden sie hier noch etliche Expertenstimmen zur Corona-Krise (von richtigen Experten, zum Beispiel auch von einem Statistikprofessor). Und diese Mediziner, Ärzte, Virulogen, Seuchenexperten etc. sagen alle etwas ganz anderes als der Physiker Lesch, der, wie uns sein Erdloch-Glaube zeigt, wenn es politisch genehm ist, sogar Probleme hat, einfachstes physikalisches (oder statistisches) Rechnen durchzuführen, geschweige denn, seinen eigenen Augen zu trauen. Es könnte ja die Propaganda stören.

Das Magische Erdloch

Die unten gezeigten Fotos wurden von US-Behörden veröffentlicht. Es handelt sich dabei ganz offiziell um die Absturzstelle des Boeing-757-Passagierflugzeuges von United-Airlines-Flug 93 auf dem Feld bei Shanksville in Pennsylvania am 11. September 2001, bei dem alle 44 Insassen ums Leben gekommen sein sollen. Die Boeing 757 des Fluges 93 war eines von vier Flugzeugen, die bei den 9/11-Attacken entführt wurden.

Bild: Absturzstelle von Flug 93 in Shanksville, Pennsylvania, 11. September 2001. Der links in Großaufnahme zu sehende Krater ist im rechten Foto genau in der Mitte zu sehen. Die Fotos wurden von US-Behörden hergestellt und sind Public Domain (und beispielsweise bei Wikipedia und Wikimedia erhältlich).

Wie jeder sehen kann, zeigen die beiden Fotos, dass hier kein großes Verkehrsflugzeug abgestürzt ist. Man sieht einen etwa wohnzimmergroßen Einschlagskrater. Man beachte die Fahrzeuge und Bäume rechts im Bild und vergleiche das mit dem kleinen Krater in der Mitte des rechten Fotos. Man beachte die beiden Menschen in dem linken Foto mit der Nahaufnahme dieses Kraters, die links neben dem oben zu sehenden Krater stehen.

Alleine schon mit diesen Shanksville-Erdloch-Fotos bricht die offizielle 9/11-Theorie der US-Regierung komplett zusammen, denn wir haben es hier nicht dem Absturz einer Boeing 757 zu tun. Das kann jeder mit eigenen Augen sehen. Man kann es natürlich auch ausrechnen.

