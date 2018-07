Harter NATO-Angriff auf Die Linke

Dass die Partei Die Linke – quasi der letzte relevante Widerstand auf Parteienebene gegen den neoliberalen NATO-Faschismus, insbesondere hinsichtlich der weltweiten Kriege von USA und Co – massiven Angriffen durch NATO-Fans und -Propagandaopfer „von innen heraus“ ausgesetzt ist, ist schon seit etlichen Monaten ein heißes Thema (1)(2). Die Reaktionen zahlreicher, offenbar gezielt eine Art Shitstorm simulierender pseudolinker „NATO-Trolle“ auf einen propagandakritischen Tweet einer Linkenpolitikerin (3) zeigt den permanenten Psychoterror zur Spaltung, Vereinnahmung oder Zerstörung der Linkspartei.

Die Linken-Politikerin Heike Hänsel wird von zahlreichen Angreifern an den Pranger gestellt, weil sie die im Syrienkrieg tätige NATO-Propagandaorganisation „Weißhelme“ (White Helmets), die sich aus Al-Qaida-Terroristen und ähnlichen radikalen Islamisten rekrutiert (wie eben die sogenannten „Rebellen“ in Syrien auch) und nur in deren Gebiet aktiv ist, als „umstritten“ bezeichnet hat. Tatsächlich ist längst erwiesen, was es mit dieser brutalen mordenden, vergewaltigenden, folternden und permanent bilderfälschenden Kriegspropagandatruppe auf sich hat (4)(5)(6).

Hänsel hatte Folgendes getwittert als Reaktion auf die Ankündigung der Bundesregierung, einen Teil der Al-Qaida-Weißhelmterroristen des Syrienkrieges (7) in Deutschland aufnehmen zu wollen:

„ @ HeikeHaensel : Angesichts der drohenden Auslieferung an Großbritannien muss die # Bundesregierung dem # WikiLeaks-Gründer Julian # Assange Asyl anbieten, statt Mitglieder der umstrittenen # Weisshelme aus Syrien aufzunehmen“

Die Reaktion der NATO-Terror-Fraktion nach dem Motto „Wer gegen unseren Friedenskrieg ist, ist ein Nazi, Russentroll, Verschwörungstheoretiker“ ließ nicht lange auf sich warten. Unter dem von dem Twitter-Account der Linksfraktion weiterverbreiteten Retweet des Hänsel-Tweets finden sich zahlreiche harte Angriffe von Personen, die sich als der Linkspartei nahestehend ausgeben und es teilweise vielleicht auch sind. Das Schicksal heldenhafte Whistleblower Julian Assange scheint dabei übrigens keinen der Russenhasser/NATO-Fans zu interessieren. Hier eine Auswahl des „NATO-Counter-Shitstorms“ gegen Realität und Wissenschaft, als Überschrift dazu jeweils die Eigenbeschreibung des Twitterers, ein guter Indikator für den Erfolg der Kriegspropaganda:

„Fußball | Zynismus | Polithooliganismus | Linksradikale Bohème aus der Großstadt | Neuerdings Nerd | Kommt damit klar“

Ob Heike nicht mal in der parlamentarischen Sommerpause aufhören kann Müll von sich zu geben, habe ich gefragt — Nico non Grata (@KiezMelange) 23. Juli 2018

„Vorsitz @jusos_tk| StvVorsitz #SPD Fraktion #BVVTK| @rpbberatung| Pressearbeit im #BT: #Klima, #Energie, #Bau| @sozipod (kein Tweet ohne Tippfelher) ☀♗“

Klar, dem von Russland und dem russischen Geheimdienst unterstützen Trumpmacher, Assange Asyl anbieten, aber den von russischer Propaganda zerredeten Hilfgruppe Weißhelme nicht. Beides wird auch noch aufgewogen. „Statt“ Entweder/Oder.@klauslederer, was is da los bei euch? — Paul Pepper:) Bahlmann (@paulbahlmann) 23. Juli 2018

„„Schlag ich morgens die Zeitung auf, krieg ich ein Kribbeln in die Hände…“ interessiert an: Politik, manchmal Fußball, #fckafd, Juristerei,Rührei,Sekt-Mate“

@dieLinke könnte teilweise wählbar sein.. und dann schaffen es wieder die Querfront-Idioten und Antisemiten die Themensetzung zu übernehmen. Bitter. — BXNBXN (@BXNBXN2) 23. Juli 2018

„physicist, theologian and climate activist. @MunichDivest #fossilfree #divestment #climatechange #scienceandreligion“

Sicher, dass ihr nicht ein bisl zu viel russische Propaganda gelesen habt? https://t.co/OtzWTgpc35 — Georg Sauerwein (@GeorgSauerwein) 23. Juli 2018

„Twittert selbst& meist nüchtern. Exil Berliner mit leichtem Hang zu Ironie und Sarkasmus. ❤♥ (A)✡ #NoAFD #NoNZS #LoveIsLove Editor http://packerfans.de“

Bitte, nehmt einen anderen Namen, aber beschmutzt nicht weiter den Begriff „Linke“…. löscht euch bitte! — Barschlamperich ✡⚑ (@Barschlamperich) 23. Juli 2018

„Ich weiß was ich tu – es geht um Kuchen, meinen Hund, Politik, Hacking, Star Wars, LGBTQI*, ADHS im Erwachsenenalter und HIV. Leben für den Volkstod.“

LOL nein. — Stephan Urbach (@herrurbach) 23. Juli 2018

(keine Beschreibung)

Unglaublich dieser Vorschlag! — Petra Bonk (@petra_bonk) 23. Juli 2018

„Unterwegs mit dem BVB. Grenzen und Klassen überwinden.“

Haut ab. — Fabian (@fabian_rstm) 23. Juli 2018

„White fat heterosexual middleclass dyadic cis male. He. Left of center. #fcknzs #refugeeswelcome #notjustsad Rage-Account: https://twitter.com/Siechenvogel“

Die Linke ist nicht die deutsche Interessenvertretung Russlands. — Orr, Kater! (@KaterOrr) 23. Juli 2018

„Datenreisender, Europäer, Mensch“

Leute, Leute. Echt jetzt.

Geht nochmal tief in Euch.

Und überlegt. Gründlich. Sehr, sehr gründlich.

Ich hoffe mal nicht, dass so eine Äußerung in irgendeiner Form mit @katjakipping oder @b_riexinger abgesprochen ist.

Dann mit der absolut dringenden Bitte um einen Ordnungsruf. — Sir Shit-a-lot (@joemj) 23. Juli 2018

“ Let’s defend liberal democracy against authoritarianism and ochlocracy. / Attorney-@-law (public procurement, admin.) & Prof. @kieluni /Private account.“

Kaum einen Deut besser als die Afd. Vorschlag: Die gesamte @Linksfraktion bitte zum Arbeitseinsatz bei ihrem Lieblingskriegsverbrecher Assad, Trümmer aufräumen und Fassbomben entschärfen. — Marius Raabe (@Marius_Raabe) 23. Juli 2018

„Sozialliberaler mit konservativen Sympathien. US, European & MENA politics.“

Pfui Deibel, Sie menschenverachtende Bande von Ewiggestrigen Kreml-Lakaien! Mein Herz schlägt links, aber meine Stimme kriegt ihr niemals. — ◯ (@EmptyCircle) 23. Juli 2018

„nurdiebsg aber auf twitter auch anderes“

löscht euch — Stubsi (@Stubsi28) 23. Juli 2018

„Hab euch lieb und seid lieb zu einander.“

Ihr habt eigentlich gute Ansätze in eurer Politik, aber was sollen diese Ausreißer, wollt Ihr wirklich immer nur Opposition sein, eigentlich schade. — Acryl-Art-Thomie (@ArtThomie) 23. Juli 2018

„V-Mann im Dr.Sommer Team. .. ….. #noafd #esreicht verflauscht nochmal #reconquistaInternet #nurderhsv“

Wird auf der linken Seite jetzt auch noch ne Front aufgemacht.. absolut krank was ihr da macht. #noafd #nolinke — infaulencer (@abgefahn) 23. Juli 2018

„erlebe alles bewußt – das Leben ist zu kurz um Scheiße drauf zu sein. ☺“

Ach, bei aller Liebe….. — Roger Jungius (@7Drache7) 23. Juli 2018

„Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority. German Constitution Article 1.1 (written 23.5.1949)“

Umstrittene Weisshelme ? — Alan (@free1953) 23. Juli 2018

„Just throw me maybe“

wtf… nein? — Christian Plochacki (@chrplo) 23. Juli 2018

„Monkey at @codingmonkeys. Helped developing @carcassonneapp, @onebuttontravel and @subethaedit. he/him/his (Avatar by @MikeLLunsford)“

Ihr wollt echt nich dass ich euch wähle oder? — Martin Pittenauer (@map) 23. Juli 2018

„@Jusos | @IUSY_Global | Jura | Jerusalem | Berlin (Wedding) | Velbert“

Lack gesoffen oder zu viel Russia Today geguckt? — Jan Lichtwitz (@janlichtwitz) 23. Juli 2018

„Elektropopsternchen. Seriöser Account.“

Ihr habt sie nicht mehr alle. — Marc-Oliver Frisch (@knallkultur) 23. Juli 2018

„Music reviews & pop culture, cat & animal content, feminism & facepalms for everyone!“

Der Mann flieht vor einer Vergewaltigungsklage, nicht vor politischer Verfolgung, seine „De-facto Haft“ ist selbstgewählt. — Juliane Waack (@Jules_McCloud) 23. Juli 2018

„Verwirrt durch die realität. Privater Account, eh klar. Wer nervt, kriegt ’n Block.“

Was habt ihr denn geraucht? — ExWuschel (@ExWuschel) 23. Juli 2018

„Rootless cosmopolitan globalist, home-schooled FP& #GreatGame Analyst, PhysicianGP, GentleMansch, Dog-talker, RPG- Nerd & HardRock-Fan,#amWriting SciFi&Fantasy“

Die Weißhelme sind nur umstritten unter Leuten die keine Ahnung haben und/oder der Propaganda von Assad und/oder Putin aufgesessen sind. — Philip S. Neubert (@UncleSimonBlack) 23. Juli 2018

„Just a random Muffin surfing the depths of the internet.“

??? Derselbe Assange der mit seiner Plattform Wahlkampf für Trump gemacht hat? — Muffin (@Muffin_please) 23. Juli 2018

„macht Irgendwas mit Zahlen; klebt ab und zu ein Pflaster. Lebt im Norden. „Jo“ ist ein vollständiger Satz“

Meinen sie das ernst, oder ist ihr Twitter-Praktikant auf der Maus ausgerutscht? — kuestenkalle (@kuestenkalle) 23. Juli 2018

„weder links noch radikal | alles meine meinung | wer hetzt wird geblockt #noafd #nopegida“

Ist die Hitzewelle schon im Bundestag angekommen und hat euch das Hirn weichgekocht? Der Trumpmacher gehört in den Knast. #unwählbar — Falko (@fghain) 23. Juli 2018

„#rannfl #noafd“

denke, Trump würde Assange nach dessen Ansätze von Manie zeigenden H. Clinton-Paranioa schon nehmen. So als Dankeschön. — The River (@TheRiver2010) 23. Juli 2018

„Europäer aus Überzeugung.“

Ihr Putin Lemminge habt doch nur Angst das #Assange seine Kooperation eurem geliebten Kreml auffliegt und die #Weißhelme Beweisfotos für den Giftgas Einsatz haben. Ihr seit ein verlogenes Pack (wie vor dem Mauerfall)!!! — …… (@PaulWal97169800) 23. Juli 2018

„Berliner, Politikwissenschaftler, Außen- und Geopolitik, #HerthaBSC“

(keine Beschreibung)

Deshalb ist diese angebliche Linke #unwählbar. Das ist echt nicht mehr zu fassen. ‍♂ — KM (@Jemand_hier) 23. Juli 2018

(keine Beschreibung)

Ihr seid ja volkommen gestört. Lieber mutmaßlichen Vergewaltiger aufnehmen als Rettungskräfte? — Max Schmidt (@gnarfer_) 23. Juli 2018

„If you hate me you are nazi „

Ich dachte bei euch ist kein Mensch illegal. Jetzt wird auf einmal Unterschieden? — Ray Wiggel ‍✈️ (@RayWiggel) 23. Juli 2018

„Der grummelige, alte Opa. Beschützer, Hetzer gegen das Gutmenschentum. Verteiger der wahren Werte. Nur echt mit Zylinder auf dem Kopf und Zigarre im Mundwinkel.“

und wieder mal bin ich als Nazi 100% der Meinung der Partei #dielinke — DerFuzzyAusDemBaumarkt (@AusFuzzy) 23. Juli 2018

(1) http://blauerbote.com/2017/11/15/nato-unterwandert-die-linke/

(2) http://blauerbote.com/2017/12/03/die-nato-hat-heute-offiziell-die-linke-unter-ihre-kontrolle-gebracht/

(3) https://twitter.com/Linksfraktion/status/1021346031437352960

(4) https://www.rubikon.news/artikel/die-lugen-der-weisshelme

(5) http://blauerbote.com/2018/07/22/weisshelme-syrische-zivilverteidigung-white-helmets-syria-civil-defence/

(6) http://blauerbote.com/2018/07/22/heiko-maas-will-al-qaida-weisshelme-nach-deutschland-evakuieren/

(7) http://blauerbote.com/2018/07/21/syrienkrieg/