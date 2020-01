OPCW-Experte Ian Henderson bestätigt vor UN-Sicherheitsrat: Der OPCW-Giftgas-Bericht ist gefälscht

Vor dem Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen hat ein beteiligter Wissenschaftler ausgesagt, dass der OPCW-Abschlussbericht zu dem angeblichen Giftgasangriff im syrischen Duma im Jahre 2018 manipuliert wurde. Es gab keine Giftgasattacke. Die deutschen Medien und Politiker geben sich ahnungslos und beharren weiterhin auf ihrer Giftgaspropaganda. In der Bundespressekonferenz behaupt die Bundesregierung, nicht zu wissen, um was es geht.

Ian Anderson war Mitglied des OPCW-Untersuchungsteams, welches den angeblichen Giftgasangriff im Süden Syriens – nahe Damaskus – untersuchte. Die OPCW ist die internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Der Chemiewaffenexperte Anderson erhebt schwere Vorwürfe gegen die Leitung der OPCW, die dafür sorgte, dass letztlich ein Bericht veröffentlicht wird, der das Gegenteil der tatsächlichen Erkenntnisse behauptet. In der heutigen Zeit ist das Erzählen der simplen Wahrheit durch Anderson eine wahre Heldentat.

Chemiewaffenexperte & Mitglied #OPCW-Fact-Finding-Mission #Douma Ian Anderson hat letzte Woche für polit. Bombe gesorgt, als er vor @UN-Sicherheitsrat aussagte, dass @OPCW-Abschlussbericht massiv manipuliert wurde. @AuswaertigesAmt #BPK: Keine Kenntnis. Müssen wir nachreichen… — Florian Warweg (@FWarweg) January 27, 2020

OPCW-Wissenschaftler bestätigen Giftgas-False-Flag von Duma

Im Oktober 2019 bestätigte ein an der Untersuchung der Organisation für das Verbot von chemischer Waffen (OPCW) zum angeblichen Giftgasangriff von Duma im Jahre 2018 beteiligter Wissenschaftler als Whistleblower die von oben verordneten Fälschungen und das Frisieren des OPCW-Reports zu Duma (1-4).

WikiLeaks veröffentlichte entsprechende interne E-Mails und Dokumente, die das bestätigten. OPCW-Sitzungsprotokolle zeigen: Die OPCW-Wissenschaftler konnten keinen Giftgaseinsatz verifizieren und kommunizierten intern, dass hier sehr wahrscheinlich eine Propagandainszenierung vorliegt.



Der ehemalige britische Diplomat Craig Murray schreibt zu dem Fall (5):

„Dass ihre Ergebnisse absichtlich nicht in den OVCW-Bericht aufgenommen wurden, ist in der Tat sehr beunruhigend. Noch beunruhigender war der unbestreitbare Beweis, der sich durch die Whistleblower der OPCW abzuzeichnen begann, dass die Toxikologieexperten einstimmig der Meinung waren, dass die Getöteten nicht an einem Chlorgasangriff gestorben waren. Das Protokoll der OPCW-Toxikologiesitzung muss man wirklich vollständig lesen (6)

Die Highlights sind:

‚In den Umwelt- oder Bioproben wurden keine Nervengase festgestellt‘

‚Die Experten stimmten in ihren Schlussfolgerungen überein, dass es zwischen den Symptomen und der Chlorgasexposition keinen Zusammenhang gibt‘

Ich lege euch wirklich nahe, auf den obigen Link zu klicken und das ganze Protokoll zu lesen. Insbesondere ist es unmöglich, dieses Protokoll zu lesen und nicht zu verstehen, dass die Toxikologie-Experten glaubten, dass die Leichen dort platziert und in Position gebracht worden waren.

‚Die Experten waren auch der Meinung, dass die Opfer sich kaum in Stapeln im Zentrum der jeweiligen Appartements versammelten, in so kurzer Distanz vor einer Flucht vor einem toxischen Chlorgas hin zu viel reinerer Luft.‘

De Toxikologie-Experten glauben also ganz einfach, dass die Leichenstapel inszeniert waren, und die Ingenieur-Experten glaubten ganz einfach, dass die Zylinderbomben inszeniert worden waren. Doch gegen den direkten Beweis ihrer eigenen Experten veröffentlichte die OPCW einen Bericht, der den gegenteiligen Eindruck vermitteln konnte – oder zumindest von den Medien als gegenteiliger Eindruck dargestellt werden konnte.“

Ende Dezember veröffentlichte WikiLeaks eine E-Mail des OPCW-Verantwortlichen für die Duma-Untersuchung, Sebastian Braha, in der dieser die OPCW-Mitarbeiter anweist, Berichte und Ergebnisse zu vernichten, die darauf hindeuten könnten, dass das Ereignis in Duma eine Fälschung war (7):

„Please get this document out of DRA [Documents Registry Archive]… And please remove all traces, if any, of its delivery/storage/whatever in DRA“.

Bereits im April 2018 hatte der vor Ort tätige BBC-Reporter Riam Dalati einräumen müssen, dass die Weißhelm-Krankenhausszene beim angeblichen Giftgasangriff auf Duma gefälscht war und es in Wahrheit gar keine Opfer gab (8):

„Nach fast 6 Monaten an Untersuchungen kann ich zweifelsfrei beweisen, dass die Douma-Hospital-Szene inszeniert wurde. Im Krankenhaus traten keine Todesfälle auf. Alle WH [Anmerkung des Übersetzers: WH steht für Weißhelme], Aktivisten und Menschen mit denen ich gesprochen habe, sind entweder in Idlib oder in den Schutzschild-Euphrat-Gebieten. Lediglich eine Person war in Damaskus.“

Die Enttarnung der angeblichen Giftgasattacke von Duma als False Flag ist für Syrienkenner allerdings keine neue Nachricht. Aufgrund der bei Weißhelmen und Co üblichen handwerklichen Fehler des Propagandamaterials konnte eine Fälschung schon direkt nach den Giftgasvorwürfen ermittelt werden (9). Angesichts jahrelanger Fake-Giftgas-Propaganda war hier auch nichts anderes zu erwarten (10).

Verweise

1 https://www.rubikon.news/artikel/die-lugen-der-weisshelme

2 https://peds-ansichten.de/2019/12/opcw-giftgas-syrien-douma-skandal/

3 https://consortiumnews.com/2019/10/25/panel-finds-gaping-holes-in-opcw-report-on-alleged-syrian-chemical-attack/

4 https://www.rubikon.news/artikel/die-fakten-leugner

5 https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/zombie-staat-02-01-2020/

6 https://www.craigmurray.org.uk/wp/wp-content/uploads/2020/01/actual_toxicology_meeting_redacted.pdf

7 https://twitter.com/wikileaks/status/1210568660118573057

8 http://blauerbote.com/2019/02/19/bbc-journalist-enttarnt-weisshelme/

9 http://blauerbote.com/2018/11/24/duma-giftgasangriff-2018/

10 http://blauerbote.com/2018/11/24/giftgas-fassbomben-und-brandbomben/

BBC-Journalist enttarnt Weißhelme

BBC-Reporter Riam Dalati hat eingeräumt, dass die in Syrien tätigen Weißhelme die Krankenhausszene beim angeblichen Giftgasangriff auf Duma im April 2018 gefälscht haben und es in Wahrheit gar keine Opfer gab.

Dalati ist Journalist und Syrienspezialist des britischen Fernsehens. In einer Mitteilung bei Twitter bestätigte Dalati aufgrund eigener Recherchen, was Personen, die sich ernsthaft mit der Aufarbeitung des Ereignisses in Ghuta/Duma beschäftigten, aufgrund der harten Faktenlage schon lange klar war: Es handelte sich nicht um eine ebenso sinnlose wie brutale Giftgasattacke der syrischen Regierungstruppen kurz vor der Kapitulation der radikalen pro-westlichen Kämpfer, sondern um eine Propagandashow.

BBC Syria Producer Riam Dalati schreibt in dem Tweet vom 13. Februar 2019 Folgendes:

„Nach fast 6 Monaten an Untersuchungen kann ich zweifelsfrei beweisen, dass die Douma-Hospital-Szene inszeniert wurde. Im Krankenhaus traten keine Todesfälle auf. Alle Weißhelme [Anmerkung des Übersetzers: WH steht für White Helmets], Aktivisten und Menschen mit denen ich gesprochen habe, sind entweder in Idlib oder in den Schutzschild-Euphrat-Gebieten. Lediglich eine Person war in Damaskus.“

Analysen von Wissenschaftlern, investigativen Journalisten und Bloggern sowie weiteren Beobachtern des Syrienkrieges hatten schon kurz nach dem angeblichen Giftgasereignis dargelegt, dass es sich bei den entsprechenden Meldungen um „Fake News“ handelt, die einer kritischen Überprüfung nicht standhalten (1, 2). Sehr viele Behauptungen der Weißhelme widersprechen schlicht den Gesetzen der Physik (3).

Bereits in der Vergangenheit wurden immer wieder ähnliche Fälschungen der Weißhelme enttarnt, die allerdings bis heute als offizielle Wahrheit gelten und als Grundlage für direkte kriegerische Maßnahmen und Sanktionen gegen Syrien dienen (4). Die Bundesregierung hält trotz schwerster Vorwürfe zu den Weißhelmen (5).

In den Filmaufnahmen der Weißhelme in der Notaufnahme der Klinik in Duma zu sehende Personen sagten zwischenzeitlich in der Zentrale der OPCW im niederländischen Den Haag aus, dass das ganze Theater nur eine Inszenierung war und sie mit Wasser bespritzt wurden und keine Vergiftungserscheinungen hatten (6). Das Video aus der Notaufnahme war zuvor in unseren Nachrichten rauf und runter gespielt worden, als angeblicher Beleg für einen Chemiewaffenangriff.

Die Aussagen der syrischen Augenzeugen und unfreiwilligen Opferdarsteller bei der OPCW in Den Haag – die jetzt von BBC-Mann Riam Dalati bestätigt wurden – wurden damals in den westlichen Medien als „russische Propaganda“ abgewertet.

Verweise

(1) http://blauerbote.com/2018/11/24/duma-giftgasangriff-2018/

(2) http://blauerbote.com/2018/11/17/giftgas-und-fassbomben/

(3) http://blauerbote.com/2018/12/29/harald-lesch-hat-doch-von-nichts-gewusst/

(4) http://blauerbote.com/2018/08/19/white-helmets-weisshelme-im-syrienkrieg/

(5) http://blauerbote.com/2018/09/15/der-kindermord-skandal/

(6) https://www.youtube.com/watch?v=oi3dPYR6gFc

Zum Artikel

Der vorliegende Beitrag ist die Rohfassung meines entsprechenden Artikels im Rubikon-Magazin zum Thema. Alle meine Rubikon-Artikel finden sich auf meiner Autorenseite bei rubikon.news.

„Duma-Giftgasangriff 2018“

Die zweite große angebliche Giftgasattacke im syrischen Ghouta bei Damaskus fand im April 2018 statt. Dass es sich hierbei um eine False-Flag-Aktion der Weißhelme handelt, machte unter anderem der deutsche Syrienexperte Professor Günter Meyer von der Universität Mainz in einem Interview im ARD-Mittagsmagazin klar deutlich (49, 50).

Quelle: Screenshot Twitter

Fotos belegen die Fälschung. Zwei im Internet kursierende, von den Terroristen gelieferte Bilder des angeblichen Giftgasangriffs – siehe oben – zeigen unterschiedliche Varianten der gleichen Situation. Zu sehen sind tote Frauen und Kinder beziehungsweise unfreiwillige Opferdarsteller: Hoffen wir, dass diese nur betäubt wurden. Schauen wir uns die Personen auf den beiden Bildern, die ja die gleiche Situation darstellen, an. Im rechten Bild hat man einfach noch ein Baby dazugelegt. Auch andere Details unterscheiden sich bei den beiden Bildern.

Quelle: Screenshots Youtube

Zwei weitere Bilder – Screenshots aus Videos zu der selben Situation – zeigen ebenfalls unterschiedliche Varianten. Auch hier wird die gleiche Situation mit einer unterschiedlichen Anzahl an Darstellern bestritten: In dem linken Video sind ganz deutlich zwei Kinder mehr zu sehen. Allerdings ist das Baby des einen vorherigen Bildes dieses Mal nicht dabei.

Der Sender CBS hat versucht, ein von den nach dem angeblichen Giftgasangriff erfolgten US-Luftschlägen getroffenes Gebäude in Syrien als Chemiewaffenfabrik auszugeben und sich dabei unfreiwillig mit dem eigenen Bildmaterial selbst der Lüge überführt. In einem Videobeitrag des Senders steht der Journalist vor dem zerstörten Gebäude, das den Behauptungen der US-Regierung zufolge und trotz der Vernichtung der syrischen Giftgasbestände im Jahre 2013 durch die OPCW angeblich eine Giftgasfabrik und -forschungsstätte gewesen sein soll (51). CBS spricht in dem Beitrag außerdem von der Herstellung biologische Waffen in dem Gebäudekomplex.

Quelle: Screenshot Twitter

Wie können der CBS-Journalist und die anderen Personen im Bild dort direkt vor einer zerstörten Chemiewaffenanlage stehen, so ganz ohne Schutzanzüge, Mundschutz, Gasmasken und so ganz ohne irgendwelche Symptome einer Vergiftung? Hätte es sich tatsächlich um eine Forschungs-, Produktions- und Lagerstätte für Giftgas, Biowaffen und Co gehandelt, wäre das völlig unmöglich.

Am Schluss seines Beitrags sagt der CBS-Journalist, dass der Angriff auf den Gebäudekomplex laut US-Regierung das syrische Chemiewaffenprogramm um Jahre zurückwerfen werde. Er verliert kein Wort der Kritik zu dieser Aussage und lässt sie als gültig stehen. In der ARD-Tagesschau – beispielsweise vom 16.4.2018 um 15 Uhr – hieß es ebenfalls trotz dieses Videos und ähnlicher Bilder von der zerbombten angeblichen Chemiewaffenanlage (52):

„Die EU fordert einen neuen Anlauf für Friedensverhandlungen, bei allem Verständnis für den Raketenangriff vom Samstag am dem auch die EU-Mitglieder Frankreich und Großbritannien beteiligt waren. ‚Der Angriff von Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten gegen Assads Chemiewaffendepots, der war zielgerichtet und angemessen. Dieses Vorgehen war absolut richtig’“

Der letzte des Teil ist ein Zitat des britischen Außenministers Boris Johnson, welches die Tagesschau unkommentiert als die offizielle Wahrheit durchreicht und den Zuschauern damit vorgegaukelt, dass syrische Chemiewaffendepots getroffen wurden.

In den Filmaufnahmen der Weißhelme von dem angeblichen Giftgasangriff in einer Notaufnahme in Duma zu sehende Personen sagten später in der Zentrale der OPCW im niederländischen Den Haag aus, dass das ganze Theater nur eine Inszenierung war und sie mit Wasser bespritzt wurden und keine Vergiftungserscheinungen hatten. Das Video aus der Notaufnahme war zuvor in unseren Nachrichten rauf und runter gespielt worden, als angeblicher Beleg für einen Chemieangriff (53).

Quelle: Screenshot Youtube

Diese Aussagen der Augenzeugen in Den Haag wurden in den westlichen Medien als „russische Propaganda“ abgewertet. Voll ernst genommen werden will dagegen ein Beitrag des US-Senders CNN aus den letzten von den Terroristen gehaltenen Gebieten im Norden Syriens, in den die radikalislamistischen Kämpfer aus Douma und ihr Anhang im Rahmen des üblichen freien Abzugs gegen Freilassung ihrer Geiseln gebracht wurden (54). Eine CNN-Reporterin interviewt in dem Video angebliche „Überlebende der Chemiewaffenattacke von Douma“.

Die Reporterin schnüffelt an einem Schulzranzen, der einem Mädchen aus Douma gehört und der noch mit dem in Douma angeblich verwendeten Kampfstoff Sarin getränkt sein soll. Damit hat sich die Dame zum einen eine Nominierung für den Darwin-Award verdient, denn einen äußerst tödlichen Chemiekampfstoff, der über die Luft tötet, erschnüffeln zu wollen, wäre natürlich komplett irre – wenn das gute Stück denn tatsächlich voll davon wäre.

Die Frau tut so, als sei dies ein Beweisstück voller Chemiekampfstoff und bestätigt mit eindrucksvoller Mimik mehrmals, dass der Ranzen stinkt, was wohl in ihren Augen ein Beleg für Sarin sein soll. Eine sportliche Leistung der Journalistin, schließlich ist Sarin ist eine nahezu geruchlose, relativ flüchtige Flüssigkeit. Durch ihr Verhalten überführt sich die amerikanische Reporterin selbst der Lüge.

Da einige „Experten“ nach dem allmählichen Zusammenbrechen der Sarin-Story vorschlugen, das ganze Ereignis mit den laut Weißhelmen 43 Toten könne ja auch durch Chlorgas zustande gekommen sein, hier ein Auszug aus dem hinsichtlich aktueller Ereignisse leider propagandabelasteten Wikipedia-Artikel zu Chlor bezüglich der möglichen tödlichen Wirkung dieses Stoffes (55):

„Unter militärischen Gesichtspunkten war das nicht besonders effizient. So kamen zum Beispiel bei dem Angriff vom 22. April 1915 trotz des Einsatzes von 150 Tonnen Chlorgas nach neueren Forschungen nur 1200 Franzosen ums Leben. Das heißt, unter optimalen Bedingungen, wenn der Gegner dicht gedrängt in tiefer gelegenen Schützengräben kauert, waren 125 Kilogramm Chlorgas nötig, um einen Soldaten zu töten.“

Ein Liter Chlorgas wiegt 3,214 Gramm. 125 Kilo sind also fast 40000 Liter Chlorgas.

Laut Weißhelmen und Co soll in Duma ein Giftgasbehälter durch die Decke einer Wohnung gekracht sein, nur um dann butterweich auf einem Bett zum Erliegen zu kommen und dieses dabei nicht zu zerstören (56, 57). Es ist natürlich völlig unrealistisch, dass dieses Geschoss zuerst die Betondecke durchschlägt, dann aber das Bett nicht zertrümmert, und das auch noch mit einer reichlich bizarren Flugbahn. Wie das kaputte Fenster dabei ans Bett kommen soll, bleibt wohl für immer ein Geheimnis.

Quelle: Screenshots Youtube

Das offenbar intakte Ventil an der von einem „Aktivisten“ als „Rakete“ bezeichneten Gasflasche trägt auch nicht gerade zur Glaubwürdigkeit der Aussagen der „Rebellen“ bei (58). Vielleicht sollte man solche technischen Wunderwerke in Deutschland importieren, denn hierzulande hat man weit größere Probleme mit dem sicheren Umgang mit Gasflaschen und der Gefahr des Abreißens des Ventils als in den Al-Qaida-Gebieten (59).

Quelle: Screenshot Twitter

Verweise

(49) https://www.rubikon.news/artikel/die-ard-setzt-giftgas-ein

(50) http://blauerbote.com/2018/04/10/prof-meyer-im-ard-mittagsmagazin-duma-giftgasangriff-ist-faelschung-der-weisshelme/

(51) https://twitter.com/ProfessorsBlogg/status/985481508155740160

(52) http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-25111.html

(53) https://www.youtube.com/watch?v=oi3dPYR6gFc

(54) https://www.youtube.com/watch?v=CgkI3Ub2lZw

(55) https://de.wikipedia.org/wiki/Chlor

(56) https://www.rubikon.news/artikel/die-terrorhelfer

(57) https://southfront.org/there-are-some-problems-with-gas-cylinders-videos-used-by-white-helmets-as-evidence-of-douma-attack/

(58) https://twitter.com/AsaadHannaa/status/982998575222312961

(59) https://de.wikipedia.org/wiki/Gasflasche

Mehrteiliger Artikel zu Propagandawaffen

Dieser Artikel ist Teil eines mehrteiligen Artikels zur Propaganda mit angeblichen Chemiewaffenangriffen sowie vorgetäuschten Fassbombenattacken im Syrienkrieg. Hier alle Teile, inklusive Einleitung:

Chemiewaffen und Fassbomben als Propagandawaffen im Syrienkrieg

Giftgas, Fassbomben und Brandbomben

Ghouta-Giftgas-Attacke 2013 mit Ansage

BBC fälschte Napalm-Thermit-Angriff in Aleppo

Der Kindermord

„Sarin-Angriff von Chan Scheichun“

„Duma-Giftgasangriff 2018“

Fassbomben!

Fassbomben und Phosphorbomben!

„Fassbombenangriff auf ein Krankenhaus in Aleppo“

Gaza ist nicht Aleppo

„Luftangriff auf Hilfskonvoi von UN und Syrischer Roter Halbmond“

Kinder in Schutt und Mauerspalten

Selbstenttarnung

Fassbomben mit Zündschnur!

Die vielleicht dümmste Propaganda der Welt