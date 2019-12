Fake-Menschheit

Wissenschaftliche Erkenntnisse haben offenbar keinen Wert mehr. Und selbst wenn die Menschen die Wahrheit mit eigenen Augen sehen, weigern sie sich mittlerweile, diese anzuerkennen, weil es ihnen mit allerlei psychologischen Manipulationen quasi verboten wurde. Zumeist dringen atemberaubende Erkenntnisse allerdings nur zu wenigen Menschen durch. Angesichts der in diesem Beitrag gezeigten Bilder bleibt nur noch – wieder einmal – die völlige Fassungslosigkeit.

Bild: Offizielle Absturzstelle von United Airlines Flug 93 am 11. September 2001 bei Shanksville, Pennsylvania.

Das oben gezeigte Bild zeigt die amtliche Absturzstelle der Boeing 757-200 von Flug 93 am 11. September 2001. Man sieht deutlich, dass hier kein Flugzeug abgestürzt sein kann. Es ist physikalisch einfach unmöglich. Ausrechnen kann man das natürlich auch, aber schon alleine der Anblick dieses kleinen Loches zeigt doch wirklich jedem Menschen, dass die Behauptung der US-Regierung, hier sei ein großes Flugzeug abgestürzt – samt 44 Insassen – eine ziemlich groteske Lüge ist. Alleine damit schon bricht natürlich die offizielle Story zu den „9/11-Al-Qaida-Terroranschlägen“ zusammen und man erkennt, ob es einem nun passt oder nicht: „9/11 was an inside job“. Das nennt man Wissenschaft – alles andere sind Propagandalügen für den „War on Terror“.

Aber die Menschheit hält die Klappe.

Zugegeben, die oben gezeigten Fotos waren auch mir bis vor wenigen Monaten neu (Es gibt natürlich noch etliche Forschungen, die die offiziellen 9/11-Behauptungen eindrucksvoll widerlegen, aber darum soll es hier nicht gehen). Sie wurden damals von US-Behörden erstellt und sind daher für jeden frei verfügbar. Man findet sie beispielsweise auch bei Wikipedia und Wikimedia. Ich ging davon aus, dass hierzu nur relativ schlechte Aufnahmen (die allerdings schon die Diskrepanz zwischen der Größe der Bäume und dem Erdloch aufzeigten, ohne dass die „Journalisten“ freilich darauf eingingen) oder Fälschungen des 9/11-Museums verfügbar waren, wie man sie aus den Nachrichtenartikeln der selbsternannten Qualitätspresse zu dem Thema kennt. Aber nein, abseits der Presseveröffentlichungen findet man ganz offen diese Fotos. Ich habe diese jetzt bereits mehrmals in Artikeln verwendet, aber Wahrheit und Wissenschaft dringen offenbar noch nicht (oder nicht mehr) durch.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Doktor der Physik (Doktorarbeit: „Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden“), und ihre Kumpanen erklären der Bevölkerung seit Jahren, dass 9/11 ein Terroranschlag gewesen sei. Sie wollen die Bevölkerung für dumm verkaufen. Obwohl auf den veröffentlichten Krater-Bildern das Gegenteil zu sehen ist, verlangen sie unerbittlich, dass die Menschen lügen für die Unterdrückung und Ausbeutung der eigenen Bevölkerung, Krieg, Massenmord, Plünderung und Vergewaltigung in fremden Ländern und letztlich die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschheit auf diesem Planeten.

Man braucht nur diese 9-11-Shanksville-Fotos verbreiten, um diesen Wahnsinn zu stoppen.

Bild: Offizielle Absturzstelle der Boeing 757-200 von Flug 93 bei 9/11 sowie eine Boeing 757-200 am Boden.