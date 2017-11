Italienische Medien: Maidan-Todesschützen aus Georgien und Litauen

Einem Bericht der italienischen Tageszeitung Il Giornale zufolge waren ein Teil der Scharfschützen, die bei der sogennanten „Maidan-Revolution“ in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf sowohl auf Aufständische als auch auf Polizisten schossen, um Gewalt und Chaos zu erzeugen, Söldner aus Litauen und Georgien. Entsprechende Aussagen der Schützen in einer Dokumentation eines italienischen Fernsehsenders liegen vor. Dies ist ein weiteres Puzzleteil, welches zu dem sicher immer mehr verfestigenden Gesamtbild beiträgt, dass der Putsch in der Ukraine vom Westen von außen mit gesteuert und gemeinsam mit (rechtsextremen) oppositionellen Kräften durchgeführt wurde.

Auf Twitter berichtet der kanadische Wissenschaftler Ivan Katchanovski‏, der ukrainische Wurzeln hat und die Ereignisse rund um den Staatsstreich in der Ukraine vom Februar 2014 untersucht, von den neuen Informationen zum Maidan-Massaker in Kiew:

Bereits in der Vergangenheit war immer mehr durchgesickert, dass die Menschen bei dem Umsturz wohl nicht von den Sicherheitskräften der damaligen ukrainischen Regierung erschossen wurden, sondern von Schützen aus den Reihen der Opposition oder deren „Partnern“ aus dem westlichen Ausland. Schon während der Ereignisse in Kiew waren Fotos aufgetaucht, die den damaligen „Kommandeur des Maidan“, den Neonazi Andrij Parubij zeigen, wie er Scharfschützen aus dem vom Rechten Sektor gehaltenen Hotel geleitet, aus dem Todeschüsse kamen.

Parubij ist heute Parlamentspräsident der Ukraine. Die Toten des Maidan werden in der heutigen offiziellen Lesart der ukrainischen Regierung als „die himmlischen Hundert“ bezeichnet und sollen dieser Doktrin zufolge allesamt von den Sicherheitskräften der gestürzten Regierung erschossen worden sein. Tatsächlich konnte bisher kein Täter aus den Reihen der Sicherheitskräfte ermittelt und verurteilt werden.

Die Belege für einen anderen Ablauf der Dinge sind dagegen zahlreich. Der bereits erwähnte kanadische Wissenschaftler wie in Studien anhand der Ballistik nach, dass die tödlichen Schüsse nicht aus den Reihen der Berkut-Einheiten der alten Regierung kamen, sondern aus den vom Rechten Sektor gehaltenen Bereichen. Diverse Videos bei Youtube, auf denen Schüsse auf die oppositionellen Kämpfer zu sehen sind, zeigen vor allem im verlangsamten Durchlauf sehr gut, wie Schüsse von der Seite oder von seitlich hinten einschlagen und nicht von vorne.

Polizisten beschwerten sich damals bekanntermaßen über das vermutete tödliche „friendly fire“, welches sich später als gezielter Angriff des regierungsstürzenden Gegners herausstellte. In einem ARD-Video kurz nach den Todesschüssen auf dem Maidan hatte eine Ärztin berichtet, dass die Kugeln der Opfer der Opposition und der Regierung die gleichen waren. Ein Video des ZDF, welches lange zurückgehalten wurde, zeigt ebenfalls Scharfschützen, die aus dem Hotelzimmer des ZDF-Teams schossen. Allee-Bäume im Kampfgebiet, in die Kugeln eingeschlagen waren, wurden direkt nach dem Staatsstreich abgesägt.

Die oppositionellen Todesschützen müssen übrigens keine Konsequenzen fürchten, den für alle Kämpfer gegen die damalige Regierung gilt eine Amnestie. Telepolis dazu in dem Artikel „Maidan: ‚Ich schoss ihnen ins Genick‘“: „Das öffentliche Geständnis eines Maidanschützen, am 20. Februar 2014 in Kiew zwei Polizisten erschossen zu haben, hat für ihn keine juristischen Konsequenzen. Der militante Maidananhänger Ivan Bubentschik steht derzeit im Zentrum des medialen Rummels in der Ukraine. In einem Kinofilm und einem Interview hatte der Soldat nun freimütig zugegeben am 20. Februar 2014 zwei Berkut-Polizisten vom Konservatorium aus gezielt erschossen zu haben. Im Verlauf dieses Morgens habe er dann noch weitere Polizisten verwundet. Insgesamt 75 Patronen habe er verschossen. Wegen einer allgemeinen Amnestie hat er jedoch keine strafrechtlichen Folgen zu befürchten.“.

Telepolis berichtete in der Vergangenheit auch von einer französischen Dokumentation, die das Thema aufgriff: „Ein privater Bezahlsender ist dagegen der französische Canal+, der letzte Woche die Dokumentation Masken der Revolution ausstrahlte. In ihr will der französische Journalist Paul Moreira zeigen, dass beim Maidan-Umsturz sowohl rechtsextreme Gruppen als auch US-Akteure eine wichtige Rolle spielten und dass die in europäischen Medien gefeierten Rebellen Morde begingen. Die ukrainische Botschaft in Paris versuchte – wie jetzt bekannt wurde – auf den Privatsender einzuwirken, scheiterte jedoch an dessen Unabhängigkeit.“.

Das Schweizmagazin schreibt zu der gleichen französichen Dokumentation: „Während der Dreharbeiten wurden Vertreter der nationalistischen Partei ‚Svoboda‘ und der Gruppen ‚Asow‘ und ‚Rechter Sektor‘ interviewt. Der Film basiert auf Augenzeugenberichten von den Ereignissen. Besonders viel Aufmerksamkeit legt der Film auf den Einfluss der Vereinigten Staaten, insbesondere die Besuche in der Ukraine von Ex-CIA-Chef David Petraeus und der amerikanischen Vizeaussenminister Victoria Nuland.“.

Ein Bericht der britischen BBC mit dem Titel „The untold story of the Maidan massacre“ beruft sich auf die Aussagen eines mutmaßlichen Mittäters, der am Massakertag selbst auf die Polizei geschossen habe. „A day of bloodshed on Kiev’s main square, nearly a year ago, marked the end of a winter of protest against the government of president Viktor Yanukovych, who soon afterwards fled the country. More than 50 protesters and three policemen died. But how did the shooting begin? Protest organisers have always denied any involvement – but one man told the BBC a different story.“, beginnt der Artikel.

In der Wiener Zeitung heißt es in einem Interview mit Ina Kirsch mit dem Titel „Offene Fragen zu Ereignissen auf dem Maidan„: „Es gibt einen Untersuchungsbericht. Der wird aber nicht veröffentlicht, weil darin Unangenehmes über Andrij Parubi, den nationalistischen Kommandanten des Maidan, stehen könnte. Das würde sich auch mit dem decken, was die BBC jetzt veröffentlicht hat: Dass nämlich die Schüsse aus dem Konservatorium und dem Hotel Ukraina gekommen sind. Das Konservatorium aber war unter vollständiger Kontrolle des Maidan. Und im Ukraina, das am 20. Februar zu einem Maidan-Lazarett wurde, nächtigten die westlichen Journalisten. Niemand kam ins Ukraina, ohne dass die Maidan-Leute das bemerkt hätten. […] Warum sägt man beispielsweise Bäume ab, an denen man sehen kann, dass die Einschusslöcher aus einer anderen Richtung kamen? Es gibt Berichte amerikanischer ballistischer Experten, die sich die Einschusswinkel angesehen haben, auch auf den Schilden der Maidan-Kämpfer. Es wurde in deren Rücken geschossen. Dort waren allerdings keine Berkut-Einheiten.“.

Im dem Artikel der jungen Welt mit dem Titel „Kiews Kellerleichen. Neue Berichte über die Maidan-Gewalt vor einem Jahr“ heißt es: „Schon im vergangenen Oktober hatte ein Vertreter des ukrainischen Innenministeriums eingeräumt, dass bei der Besetzung von Polizei- und Armeekasernen im Januar 2013 auch zahlreiche Waffen in die Hände des Euromaidan gekommen seien. Die ‚dritte Kraft‘, die auf seiten der Regimegegner das Feuer eröffnete, könnte auch eine ‚Kraft Nummer zweieinhalb‘ gewesen sein, zumal in jenen Tagen der Abgeordnete Sergej Paschinski von der ‚Vaterlandspartei‘ mit einem Scharfschützengewehr in der Hand fotografiert wurde. Die neuen Machthaber haben bisher weder eigene Untersuchungsergebnisse über den Hergang vorgelegt noch eine internationale Untersuchung genehmigt.“.

Politikwissenschaftler Ivan Katchanovski hatte bereits 2015 zum Jahrestag des Maidan-Massakers seine Analyse der Vorgänge als wissenschaftliches Paper zur Verfügung gestellt, Titel: „The Snipers Massacre on the Maidan in Ukraine (Revised and Updated Version)“. Telepolis berichtete darüber. Katchanovskis Arbeit beginnt mit dem Satz: „This paper is an updated and revised version of the first academic study on the mass killing of the “Euromaidan” protesters and police in the Maidan area of Kyiv, Ukraine, on February 20, 2014.“.

Katchanovskis wissenschaftliche Arbeit schließt mit der Folgerung: „The new government that came to power largely as a result of the massacre falsified its investigation, while the Ukrainian media helped to misrepresent this mass killing of the protesters and the police. The evidence indicates that the far right and oligarchic parties played a key role in the violent overthrow of the corrupt and oligarchic but democratically elected government in Ukraine. This academic investigation also brings new important questions that need to be addressed.“.

Die ukrainischen Offiziellen sind nicht wirklich an einer Aufklärung des Massakers interessiert.