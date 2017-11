FU Berlin mit Propaganda gegen den Russen

Auch die deutschen Studenten und Universitäten sollen gegen den Russen kämpfen. Während die eigene Propaganda der Westlichen Wertegemeinschaft mit ihren bizarren Lügengeschichten als DIE WAHRHEIT zu gelten hat, werden Kritiker daran – darunter natürlich auch jeder seriöse Wissenschaftler – als „Russentrolle“ und „Verschwörungstheoretiker“ diffamiert. Und die Realität und wissenschaftliche Erkenntnisse werden schnell zu „russischer Propaganda“, wenn sie nicht ins gewünschte Bild passen und beispielsweise das ungehemmte Überfallen fremder Länder samt dem Töten seiner Einwohner stören.

Tapfer schließt sich die FU Berlin dem Kampf der EU gegen angebliche russische Fake-News-Kampagnen an, in dessen Namen sowie ganz allgemein im Vorgehen gegen unliebsame Meldungen alternativer Medien auch bald jede unliebsame Website in der EU unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes gesperrt werden kann, und nimmt so den Propagandastaffelstab auf. Unter dem Titel „Fake-News-Website der EU“ jubelt die FU Berlin Folgendes gegen den Russen zusammen:

„Neu im Datenbank-Infosystem (DBIS) nachgewiesen ist das kostenfreie Angebot EU vs Disinformation. […] Ziel der im März 2015 vom Europäischen Rat initiierten Task Force ist es, laufenden Desinformationskampagnen Russlands (sogenannten „Fake News“) entgegenzuwirken.“

Dass hier einfach dreist gelogen wird, verstehen das gemeine Propagandaopfer wahrscheinlich nicht einmal mehr. Stete Lüge höhlt die Birne. Dass in der Datenbank wohl eher Mumpitz denn die tatsächlichen harten Propagandalügen dieser Zeit stehen, die leider meistens von unserer westlichen Seite kommen, versteht sich heutzutage wieder leider auch von selbst.