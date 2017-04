3. Weltkrieg dank gefälschtem Giftgasangriff: USA greift Syrien direkt militärisch an

Bereits im Irakkrieg waren gefälschte Giftgasvorwürfe der USA der Vorwand für den Angriff auf das Land, nun scheint die nahezu gleiche Chemiewaffen-Propagandamasche – inklusive der heutzutage üblichen Kriegpropaganda mit kleinen Kindern - das Ticket für den direkten Einstieg des Westens in den Krieg gegen Syrien und seinen Verbündeten Russland zu sein. Heute Nacht haben die USA erstmals offiziell – ohne dass es ein angebliches Versehen war – syrische Truppen angegriffen. Dutzende Raketen wurden nach US-Regierungsangaben auf eine Luftwaffenbasis nahe Homs abgefeuert. Damit befinden sich die USA ohne Kriegserklärung im Krieg gegen Syrien (und seinen Verbündeten Russland). Völkerrechtswidrig ist der Angriff ohne jeden Zweifel.

Auch die deutschen Medien haben damit ihr Ziel erreicht und ihren Teil dazu beigetragen, das umzusetzen, was die im US-Präsidentschaftswahlkampf unterlegene Kandidatin Hillary Clinton immer wieder gefordert hatte: Den direkten Angriff der USA (und möglichst des gesamten Westens) gegen Syrien und damit verbunden fast unausweichlich die direkte militärische Konfrontation mit Russland. Diese Militärschläge werden und wurden mit dem Wort “Flugverbotszone” beworben. Hinter diesem Begriff steckt aber in Wirklichkeit – und das ist jedem Experten klar und wurde auch nie groß verheimlicht, nur eben von den Medien nicht aufgeklärt – ein kriegerischer Angriff, der die gegnerische Luftwaffe und Luftabwehr ausschaltet.

Die deutschen Medien berichten heute Nacht über den Angriff ihrer Verbündeten mit Tomahawk-Marschflugkörpern gegen Syrien, wobei sie natürlich die neuerliche Giftgaslüge des Westens und der von ihm finanzierten und in den Al-Qaida-“Rebellen”-Gebieten aktiven Propagandatruppe White Helmets in keinster Weise in Frage stellen, sondern sie als DIE WAHRHEIT ™ und den kriegerischen Angriff der USA wie immer als humanitäre Tat verkaufen:

Zeit Online: “USA haben Assads Luftwaffenbasis angegriffen. Laut dem Pentagon haben die USA 59 Raketen auf einen Stützpunkt der syrischen Armee bei Homs gefeuert. Trump sagte, dies sei ‘grundlegend für die nationale Sicherheit’. […] Nach der Veröffentlichung von Bildern des mutmaßlichen Giftgasangriffs hatte sich der US-Präsident ergriffen gezeigt; die Fotos von den Kindern hätten ihn geprägt und seine Haltung zum Syrienkrieg verändert, sagte er. Im Wahlkampf hatte er von einem Eingreifen in den Bürgerkrieg stets abgeraten und gefordert, die USA dürften nicht in den Konflikt hineingezogen werden.”.

Spiegel Online: “Reaktion auf Giftgasangriff. USA greifen Luftwaffenbasis der syrischen Armee an. Donald Trump hat seiner Drohung Taten folgen lassen. Die USA reagierten auf den mutmaßlichen Giftgasangriff und feuerten rund 50 Raketen auf eine Luftwaffenbasis des Regimes in Syrien ab. […] Trump nannte den Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt als “grundlegend für die nationale Sicherheit” seines Landes. “Ich rufe heute alle zivilisierten Nationen auf, sich uns anzuschließen.” Das Blutvergießen müsse beendet werden. Man könne nicht bestreiten, dass Syrien verbotene Chemiewaffen eingesetzt habe, so der US-Präsident. […] Die Raketen wurden von Kriegsschiffen im östlichen Mittelmeer abgefeuert. Der angegriffene Flughafen in der Provinz Homs verfügt über zwei rund drei Kilometer lange Start- und Landebahnen. Anfang 2016 waren auch russische Helikopter dort stationiert. Unklar ist, ob sich zum Zeitpunkt der US-Angriffe dort noch russische Soldaten aufhielten.”.

Um den jetzigen Präsidenten Trump, der vor seiner Wahl ein entspannteres Verhältnis zu Russland und Syrien angekündigt hatte und dessen Regierung erst vor wenigen Tagen gnädigerweise angekündigt hatte, dass das syrische Volk über den Verbleib von Präsident Assad bestimmen dürfen soll, in die Konfrontation mit Russland und Syrien oder gar in den Krieg zu ziehen, haben die westlichen selbsternannten Eliten – der “tiefe Staat” – und die Medien Obamas Propagandakampagne gegen Syrien auf eigene Faust weitergeführt. Sie haben innenpolitische Proteste gegen Trump organisiert und multipliziert (deren Teilnehmer ja teilweise für sinnvolle Dinge demonstrierten), um Trump unter Druck zu setzen und die Flucht in die Außenpolitik suchen zulassen beziehungsweise ihm außenpolitisch keine Wahl zu lassen. Sie haben ihn mit Hilfe der Medien ständigen erfundenen Vorwürfen zu angeblichen Russlandverbindungen unter Druck gesetzt. Und letztlich haben sie ihm in dieser Woche eine False-Flag-Chemiewaffenattacke vor die Nase gesetzt (nicht die erste in Syrien), die ihm offensichtlich nach seinem Dafürhalten keine andere Wahl mehr gelassen hat, als Syrien anzugreifen.

Man mag Immobilienhai Trumpja für ein A….loch halten, aber Krieg mit Russland wollte er nicht. DAS war sein großer Fehler, das ist es, was die “Eliten” an ihm störte, nicht das ganze andere Zeug, wegen dem die Menschen gegen ihn protestierten. Jetzt haben sie ihn soweit. Die USA greift nun auch offiziell direkt in den Krieg gegen Syrien ein, nachdem sie jahrelang versuchte, die syrische Regierung mit islamistischen Söldnern inklusive Al Qaida zu stürzen. Die Menschheit muss jetzt hoffen, dass die Russen ruhig bleiben. Die Kriegsplanung der USA basiert letztlich darauf, dass der angeblich so verrückte russische Präsident Putin nicht das Atomknöpfchen drückt, wenn sich der Krieg noch weiter ausweitet. Wer ist hier eigentlich verrückt?