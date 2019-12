Der arme Olaf Scholz wird nicht SPD-Vorsitzender. Er ist jetzt schon CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkels Finanzminister und Vizekanzler. Zuvor wütete Scholz im Hohen Norden als Erster Bürgermeister von Hamburg (bis März 2018). Eine Runde Mitleid bitte…

Zur Erinnerung: Dieser Olaf Scholz ist der gleiche Mann, der einige Tage nach dem G20-Gipfel in Hamburg, in dessen Vorfeld ja schon Minderjährige von der Polizei misshandelt wurden, ernsthaft in den Medien behauptete, er habe keine Videos zu Polizeigewalt bei den G20-Protesten gesehen.

Nun ja, wenn man sich die Videos absichtlich nicht zeigen lässt, dann kann man auch überspezifisch lügen, man habe keine Polizeigewaltvideos gesehen – was natürlich beim dumm gehaltenen Volk als „Es gab keine Polizeigewalt“ ankommt.

Diese Lügentechnik nennt man auch „glaubhaftes Abstreiten“. Strenggenommen (überspezifisch) hat Scholz ja nicht gelogen. Denn wer sich keine Videos zeigen lässt, hat natürlich auch keine gesehen. Die massive Gewalt gegen Demonstranten gab es trotz des versierten Lügens Scholz‘ natürlich trotzdem. Einige wenige Beispiele:

Es gibt zig Aufnahmen, die zeigen, dass ihr friedliche Personen einfach zu Boden reißt oder umboxt. Was soll das? #G20HAM17 #G20 pic.twitter.com/kVcsL0CwoI — Dré (@Dre_Aktuell) 7. Juli 2017

Nach minutenlangem hartem, sinnlosen Wasserwerferbeschuss auf dem Schulterblatt folgte die brutale Räumung mit Pfefferspray. #noG20 pic.twitter.com/j19Q4AUupv — Schleusenwaerter (@tr4sh_coutur3) 8. Juli 2017

Sie saßen einfach nur auf der Straße… Dann rückten schwerbewaffnete Sondereinheiten im #Schanzenviertel an https://t.co/Kkli9I6pm8 — junge Welt (@jungewelt) 9. Juli 2017

Unser Kameramensch hat gestern Nacht im Schanzenviertel unfassbare Szenen festgehalten: völlige Eskalation und Brutalität der Cops #NoG20 🚔👮 pic.twitter.com/zidnlHel66 — Antifa Medien (@AntifaMedien) 9. Juli 2017

Neues Material von der Festnahme, bei der die Polizei einen Bewusstlosen über den Boden schleift #G20 https://t.co/rFr3HkH9Hc pic.twitter.com/1OxzXr00CM — g20-doku (@g20_doku) 14. Juli 2017

Polizeigewalt in Hamburg beim G20 / NOG20? from Sebastian on Vimeo.

Ein Video zeigt, wie Polizisten bei #G20 auf Demonstranten einprügeln. 3:39 Minuten lang. Schwer zu ertragen. https://t.co/sTS5Odt1wz pic.twitter.com/MPbEnCysJ4 — Simon Hurtz (@SimonHurtz) 24. Juli 2017

Ach ja, der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ hat Olaf Scholz als Bundesfinanzminister ebenso wie Attac und Campact die Gemeinnützigkeit aberkannt. Da halfen auch keine Briefe von Holocaust-Überlebenden an ihn. Die damalige SPD wurde übrigens auch vom damaligen Naziregime verfolgt.