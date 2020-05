Die Zeugen Coronas

Christian Drosten sagt, die Masken würden zwar nicht gegen Corona helfen, seien aber ein wichtiger psychologischer Effekt.

In der Sendung „Talk aus Berlin“ im Fernsehsender RBB sagte der Virologe und Medienstar Dr. Drosten, dass Masken nicht gegen das Coronavirus schützen (1). Das entspricht auch dem Stand der Wissenschaft (2-10).

„Interviewer: Aber ich kann ja die Maske aufsetzen!

Drosten: Damit hält man das nicht auf.

Interviewer: Ach, damit hält man das nicht auf?

Drosten: Können wir noch mal separat drüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut, für das Aufhalten mit der Maske.“

Warum Dr. Drosten aber trotzdem das Tragen einer Maske empfiehlt – obwohl das Tragen von Masken auch schädlich sein kann – sagte er in einem NDR-Beitrag (11, 12):

„Man ist zwar jetzt nicht als Kranker in der Öffentlichkeit, also diese Verantwortung, diesen Check der Verantwortung hat man eh schon bestanden. Man geht nicht mit Symptomen in den Supermarkt, aber man erkennt an, dass man nicht weiß, ob man morgen Symptome kriegt. Also ist es eben die Höflichkeitsgeste, jetzt zusätzlich eine Maske zu tragen. Das ist doch auch gut verständlich. Und dann noch ein anderes Argument, ganz einfach ausgedrückt: Wer draußen eine Maske trägt, der wird diese Maske nicht vom Gesicht nehmen, um dann bei einer Corona-Party einen Schluck aus der Bierflasche zu nehmen. Also das adressiert vielleicht eher die jüngeren Hörer oder die jüngeren Leute, die im Moment nicht so drüber nachdenken. Die werden vielleicht dadurch, dass alle oder viele in der Öffentlichkeit so eine Maske tragen, daran erinnert, dass es jetzt mal ernst ist. Und das finde ich auch wichtig als psychologischen Effekt.“

Das Demonstrieren von Angst und Unterwerfung also als erwünschter “psychologischer Effekt”…

Die aktuelle Linie der Maskenbefürworter lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die Masken sind zwar medizinisch sinnlos und helfen nicht gegen das Coronavirus, sind aber ein wichtiges Glaubensbekenntnis, das hilft, den Mitmenschen Gefahr zu signalisieren und weitere Zustimmung zu den „Anti-Corona-Maßnahmen“ zu erwirken.

Bild: Landesweite Zeitungskampagne der Baden-Württembergischen Landesregierung zur Einführung der Maskenpflicht am 27. April 2020

