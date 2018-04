Fälschung syrischer Chemiewaffenfabrik durch CBS aufgeflogen

Angriffskriegsjournalismus ohne Sinn und Verstand, ohne jede Moral sowieso: Der Sender CBS aus den USA hat versucht, ein nach dem von der Terrorgruppe Jaish al-Islam und den Weißhelmen gefälschten Giftgasangriff in Duma von den US-Luftschlägen getroffenes Gebäude in Syrien als Chemiewaffenfabrik auszugeben und sich dabei unfreiwillig mit dem eigenen Bildmaterial selbst der Lüge überführt. Damit wurde auch die US-Regierung erneut der Propagandalüge überführt.

In einem Videobeitrag des Senders steht der Journalist vor der zerstörten Fabrik, die den Behauptungen der US-Regierung zufolge und trotz der Vernichtung der syrischen Giftgasbestände im Jahre 2013 durch die OPCW angeblich eine Giftgasfabrik und -forschungsstätte gewesen sein soll. CBS behauptet in dem Beitrag außerdem, dass dort auch biologische Waffen hergestellt worden sein sollen.

Das Dumme bei den Behauptungen dieses US-Senders ist nur: Wie können der CBS-Journalist und die anderen Personen im Bild dort direkt vor einer zerstörten Chemiewaffenanlage stehen, so ganz ohne Schutzanzüge, Mundschutz, Gasmasken und so ganz ohne irgendwelche Symptome einer Vergiftung? Hätte es sich tatsächlich um eine Forschungs-, Produktions- und Lagerstätte für Giftgas, Biowaffen und Co gehandelt, wäre das völlig unmöglich und ein weites Areal darum herum müsste verseucht sein.

THINK:

If the #Syria compound bombed by #US missiles was a ‚chem weapons factory‘, wouldn’t be expected a huge toxic-cloud & contaminated area remaining lethal / injuring for ppl around?

OK, Why @CBS journo, scientist & others not wearing mask? Why not the least affected?#svpol pic.twitter.com/ySPrdeR5QB

— Prof Ferrada de Noli (@ProfessorsBlogg) 15. April 2018