Prof. Sam Vaknin: COVID-19 nicht viel schlimmer als eine schlimme Grippe

In einem Video äußert sich Professor Sam Vaknin zum Coronavirus. Er sagt, dass die Sterberaten viel geringer sind als es öffentliche Verlautbarungen sagen. Damit steht er in einer Reihe mit immer mehr Experten, die die amtlichen Zahlen für grotesk überhöht halten. Er ruft dazu auf, Angaben zu Corona zu misstrauen und diese zu überprüfen.

„In meinem ersten Video zu COVID-19 schlug ich vor (…), dass die Todesrate bei etwa 0,7% liegen sollte. Heute wurde mir das Gegenteil bewiesen. Die Zahl der Todesfälle liegt tatsächlich bei einem Zehntel davon. Hier ist die ungeschminkte Wahrheit: COVID-19 ist nicht viel schlimmer als eine schlimme Grippe.“

„In my first video on COVID-19 I suggested (…) the case fatality rate should be around 0,7%. Today, I had been proven wrong. The case fatality rate is actually one tenth of this. Here is the unvarnished truth: COVID-19 is not much worse than a bad flu.“

