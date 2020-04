Dr. Jefferson (University of Oxford): Corona-Lockdown sinnlos

Das British Medical Journal (BMJ) berichtet in dem Artikel „Covid-19: four fifths of cases are asymptomatic, China figures indicate„, dass 4 von 5 testpositiven Coronapatienten keine Symptome zeigen. Dr. Thomas Jefferson, Epidemiologe und Research Fellow der University of Oxford, hinterfragt den Sinn des Lockdowns. Er kritisiert die öffentlichen Maßnahmen von Regierung und Behörden.

In dem BMJ-Artikel heißt es:

„Tom Jefferson, ein Epidemiologe und ehrenamtlicher Forschungsstipendiat am Zentrum für evidenzbasierte Medizin der Universität Oxford, sagte, die Ergebnisse seien „sehr, sehr wichtig“. Er sagte dem BMJ: „Die Stichprobe ist klein, und es werden mehr Daten zur Verfügung stehen. Außerdem ist nicht klar, wie diese Fälle genau identifiziert wurden. Aber sagen wir einfach, dass sie verallgemeinerbar sind. Und selbst wenn sie zu 10% ausfallen, deutet dies darauf hin, dass das Virus überall ist. Wenn – und ich betone, wenn die Ergebnisse repräsentativ sind, dann müssen wir fragen: ‚Warum zum Teufel sperren wir uns ein?

Jefferson sagte, es sei sehr wahrscheinlich, dass das Virus schon länger zirkuliert habe, als allgemein angenommen, und dass große Teile der Bevölkerung bereits exponiert worden seien. (…)

In einem Artikel auf der Website des Zentrums für evidenzbasierte Medizin schreiben Jefferson und Carl Heneghan, Direktor des Zentrums und Herausgeber des BMJ EBM: „Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass COVID-19 weitaus weiter verbreitet sein könnte, als manche glauben. Der Lockdown wird uns alle und unsere Nachkommen in den Bankrott treiben und es ist unwahrscheinlich, dass die Viruszirkulation zu diesem Zeitpunkt verlangsamt oder gestoppt werden kann, da der Geist aus der Flasche ist.

‚Die derzeitige Situation läuft darauf hinaus: Ist der wirtschaftliche Zusammenbruch ein Preis, den es sich lohnt, das, was bereits unter uns ist, aufzuhalten oder zu verzögern?'“

