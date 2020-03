Rechter Hassprediger bei der ARD: Schlecky Silberstein nutzt Corona-Krise für Hetze gegen Alte und Kranke

In den letzten Jahren wird die Bevölkerung regelmäßig gegeneinander aufgehetzt und bekämpft sich bisweilen bis aufs Blut oder schweigt und wendet sich in ihrer Verzweiflung an die Verlautbarungen von Staat und angeschlossenen Medien, was denn zu tun sei, um als normal zu gelten. Für den Fernsehsender ARD nutzte der NATO-Rechtsextremist mit dem Künstlernamen Schlecky Silberstein – Christian Brandes – die verbreitete Corona-Todesangst-Panik, um die Bevölkerung zu spalten und den Tod von alten Menschen durch Corona zu feiern.

Satire ist diese Hasspropaganda gegen Teile der Bevölkerung sicher nicht. Die Menschen haben Angst um ihren Opa und natürlich auch um ihr eigenes Leben (möglicherweise glücklicherweise übertrieben) und das öffentlich-rechtliche Fernsehen ARD lacht nur höhnisch und sät Hass. Hetze und Panikmache: Das sind keine Reaktionen, die Regierung und Medien in einer möglichen Pandemiesituation zeigen sollten. Oe24.at aus Österreich schreibt zu der Affäre:

„Nächste Entgleisung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – just in dieser sensiblen Phase der Coronavirus-Krise lässt die ARD einen Satiriker sagen: „Es rafft die Alten dahin. Aber das ist gerecht. (…)

In einem Video des „Bohemian Browser Ballett“ der ARD durfte der Satiriker Schlecky Silberstein die „positiven Seiten“ der Coronavirus-Infektionen bejubeln: Das Virus sei „fair“, denn „es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. Das ist nur gerecht, hat doch die Generation 65+ diesen Planeten in den letzten fünfzig Jahren voll gegen die Wand gefahren“.“

Brandes/Silberstein ist einer dieser pseudolinken NATO-Fans, die seit Jahren linke und alternative Strukturen unterwandern und notfalls zerstören (z.B. sogenannte „Antideutsche“, aber auch andere verkappte Rechtsextreme). Deshalb auch die „Kapitalismuskritik“ bei Brandes für die Street Credibility… Aber das meint der Mann sicher nicht wirklich ernst. Tatsächlich handelt es sich bei Brandes um einen knallharten Unterstützer der Machteliten, der eben nicht nur seinen Teil zum Aufhetzen der Bevölkerung beiträgt, sondern auch mit allerlei Propagandalügen für Krieg und damit Massenmorden an Ausländern, Vergewaltigung und Folter wirbt oder zumindest die Klappe hält à la „Wir haben doch von nichts gewusst!“. Vor zwei Jahren ließ Brandes in HNA Folgendes verlauten:

„Aber soziale Medien werden eben nicht nicht nur von Privatpersonen benutzt, sondern auch von Regierungen und offiziellen Stellen. Die haben etwas mehr Kohle und sitzen am längeren Hebel. In Syrien und Russland etwa steuern die Machthaber die Diskussionen.“

Wörtlich hieß es gerade mal wieder im Kleingedruckten in einer Reuters-Meldung (vom 3. März 2020):

„Merkel kritisierte den Angaben nach die Syrien-Politik des Westens. Es habe sich gezeigt, dass ein von außen initiierter Wechsel der Regierung nicht möglich sei. Der Krieg habe nur zu einer Radikalisierung geführt.“

Damit gesteht Angela Merkel das höchste Völkerrechtsverbrechen und den Angriffskrieg gegen Syrien.

WIR – der Westen – haben Syrien überfallen und WIR überfallen ständig andere Länder oder stürzen deren Regierungen (Und das ist keine Neuigkeit, das konnte man von Anfang an nachlesen – außerhalb der Propaganda von ARD und co.). Dass unsere Propaganda die Präsidenten und Führer dieser Länder zum Teufel erklärt, macht das nicht besser. Unsere Regierungen begehen schwerste Verbrechen. Hat Brandes mal was zur Verstrickung des hessischen Geheimdienst in den NSU-Mord in Kassel gesagt? Schließlich war der Verfassungsschutzmann Temme ja nach eigenen Angaben anwesend, hat nur leider „nichts gesehen“ und der hessische Ministerpräsident hat dann die Akten halt mal für 120 Jahre weggeschlossen. Hat Brandes mal was zu den Nazis an der Ostflanke der NATO gesagt, deren Hakenkreuze 2014 sogar in ARD und ZDF fröhlich verbreitet wurden und die dort heute immer noch morden? Und mit welchem Recht „glaubt“ Brandes an das Heilige Erdloch von Shanksville? Wie arrogant muss man sein, um sich trotz drei Millionen toter Ausländer durch den „War On Terror“ als Menschenfreund feiern zu lassen?

Mehr zu den angesprochenen Themen auch in diesem Artikel („Bundesregierung verweigert Deutschland standhaft kubanisches Anti-Corona-Medikament“) – das Heilige Erdloch und die Nazis finden Sie dort relativ weit unten.