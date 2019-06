Ibiza-Gate – Geheimdienste und Jan Böhmermann

Die Ibiza-Affäre ist reichlich skurril. Außer Geheimdiensten scheinen auch noch ein pseudolinkes Propagandawerkzeug für die Künstlerszene, das „Zentrum für politische Schönheit“, und irgendwie auch Jan Böhmermann in die Sache verwickelt zu sein. Der hatte schon einen Monat zuvor „hellseherische Fähigkeiten“.

Das alles klingt irre, schützt potentielle Täter aber auch, weil diejenigen, die darauf hinweisen, sich in den Augen der Öffentlichkeit einfach durch die Nennung der Fakten irgendwie lächerlich machen – Propagandaspins und Denkverbote machen es möglich. Man muss die FPÖ nicht mögen, um diesen Fall merkwürdig zu finden. Und man sollte nicht den Fehler machen, jeden, der auf diese Merkwürdigkeiten hinweist, als Nazi zu diskreditieren. Dass Rechtsextreme darauf anspringen, ist natürlich auch klar. Das ist von den Tätern so einkalkuliert und gewollt.

Der Politologe Hermann Ploppa macht in einem Artikel für das Rubikon-Magazin auf Ungereimtheiten in der Affäre um Strache, Gudenus und Co aufmerksam: „Regime Change in Österreich„. Den Artikel kann man auch hier bei Blauer Bote Magazin lesen.

Beteiligt an der ganzen Sache scheint auch irgendwie das „Zentrum für politische Schönheit“ zu sein, welches in den letzten Jahren als eine Art Propagandaarm der NATO in der Künstler-Protestszene aufgefallen ist. Beispiel: „Aktivisten fälschen Website des Bayerischen Staatsministeriums, um im Namen der Geschwister Scholl zum Sturz der „Diktatur in Russland“ aufzurufen“.

Dabei achtet das Zentrum darauf, neben seinen „antirussischen“ Aktionen immer auch Events gegen Rechtsextreme zu veranstalten. Es schützt sich so gegen Kritik und verknüpft immer wieder Nazis mit Russland – ohne eigentlichen Zusammenhang. Steter Tropfen höhlt den Stein. Das Zentrum arbeitet schon lange an der Verknüpfung FPÖ-Russland beziehungsweise AfD-Russland. Die tatsächlichen Verbindungen zwischen mordenden Nazis und der NATO interessieren das Propaganda-Zentrum aber nicht. Wenn Nazis im thüringischen Themar für die NATO-Ostfront rekrutiert werden, schweigt das angebliche künstlerische Gewissen. Bei den G20-Protesten in Hamburg trug das Zentrum übrigens zur Eskalation bei.

Völlig irre wird es, wenn nun Jan Böhmermann ins Spiel kommt. Noch so einer, der sich gerne mal mit „gezogenen“ Angriffen von Rechten gegen Kritik schützt und Propaganda-affin ist. Man glaubt es kaum, wenn man es bei Ploppa liest, aber es ist nun mal eine Tatsache:

„Kurz vor dem großen Knall durch die Ibiza-Videos werden zwei Sequenzen daraus vorab auf Twitter veröffentlicht. Erster Follower ist das Zentrum für Politische Schönheit. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt … Irritation verursachte auch, dass der ZPS-Sympathisant und TV-Spaßmacher Jan Böhmermann bereits einen Monat vor Veröffentlichung des Skandalvideos Folgendes im Fernsehen kundgab:

„Ich hänge gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rum und verhandele darüber, ob und wie ich die ‚Kronen Zeitung‘ übernehmen kann und die Meinungsmacht in Österreich an mich reißen kann.“

Hui! Wie kam denn Böhmermann zu dieser erstaunlichen Eingebung?“

Beachten Sie zu Ibiza-Gate auch die folgenden Artikel von Swiss Propaganda Research: „Ibiza: Ein geostrategischer Coup“ sowie „Ibiza-Coup: Update V“ und „Das »Zentrum für Politische Schönheit«„. SPR hat unter „Ibiza: Ein geostrategischer Coup“ eine Zusammenfassung von Ereignissen rund um Ibiza-Gate geliefert, letzter Eintrag stand heute ist vom 31.5.. Zitat daraus:

„31. Mai (II): Geheimdienstkontakte

Das Recherche-Portal EU-Infothek veröffentlichte weitere Belege zur engen Beziehung zwischen der privaten Spionagegruppe, die an der Ibiza-Operation beteiligt war, und dem österreichischen Geheimdienst BVT, der im Sommer 2017 die Einstellung einer Kriminal­untersuchung gegen die Spionagegruppe veranlasste (siehe unten). Sogar von einem gemeinsamen »Fest« ist die Rede.

EU-Infothek resümiert: »Für Sicherheits- und Geheimdienste sind Deals zwischen verdächtigen Personen und den Behörden nichts Ungewöhnliches. … Im vorliegenden Fall kann ein Informa­tions­tausch und Einsatz als V-Leute der Behörde nicht ausgeschlossen werden. Vielleicht war das Eintrittsticket in einen derartigen Deal das Ibiza-Video.«

31. Mai: Weitere Geheimdienstkontakte

Der Standard berichtet von einer weiteren bemerkenswerten Verbindung zwischen der privaten Spionagegruppe, die an der Ibiza-Operation beteiligt war, und dem österreichischen Geheimdienst BVT (»Geheimdienst hatte Straches Fallensteller schon an der Angel«).

So zeigte sich 2016 ein Aussteiger aus der Spionagegruppe bei den Behörden selbst an. Das Landeskriminalamt Niederösterreich wollte daraufhin gegen die Gruppe ermitteln, wurde jedoch vom Geheimdienst BVT ausgebremst. Die Ermittlungen wurden daraufhin eingestellt.

Der entsprechende BVT-Abschlussbericht stammt vom September 2017, also kurz vor den damaligen Parlamentswahlen und rund zwei Monate nach dem Videodreh auf Ibiza. Die Spionagegruppe hatte die bereits präparierte Ibiza-Finca von Geheimdiensten erhalten (siehe unten).“

Mehr dazu bei Swiss Propaganda Research. Ich nehme an, dass diese Sammlung weiter aktualisiert wird.

Mehr Nachrichten zu Ibiza-Gate und Strache aus den vergangenen Tagen:

Regime Change in Österreich

01.06.2019, 09:14 Uhr. Blauer Bote Magazin – Wissenschaft statt Propaganda – blauerbote.com – Strache, Gudenus, Koks und eine scharfe „Russin“ – doch war nicht noch mindestens ein Geheimdienst mit von der Partie? von Hermann Ploppa Jetzt haben wir uns aber mal so langsam genug gesund gelacht über die beiden österreichischen Kraftmänner von der Koks-Tankstelle. Dieser Strache. Dieser Gudenus. Wenn wir jedoch einmal genauer in…

