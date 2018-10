NATO-Generalsekretär feiert Massaker an Zivilisten als humanitäre Großtat

Das jüngste Opfer war ein elf Monate altes Mädchen. Das Baby starb in den Armen seines Vaters, der es beschützen wollte, am Eingang des eigenen Hauses. Mindestens 2500 Zivilisten starben bei den Terrorbombardements der NATO in Serbien im Jahre 1999, die, gemeinsam mit einer massiven Lügenkampagne samt „gegrillten Föten“ und Holocaustmissbrauch, den Kosovo aus Serbien herausbrechen sollten und dies dann auch taten.

Für NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg waren die Massenmorde eine humanitäre Großtat. Das verkündete er, wie es einem Mann seines Charakters ziemt, vor Studenten im Land der Opfer, in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Das ermordete Mädchen, welches er mit seiner Mordpropaganda verhöhnt, hätte eine dieser Studenten sein können, aber sie – und nicht Stoltenberg – musste ihr junges Leben ja der „guten Sache“ von Stoltenberg und Co opfern.

. @jensstoltenberg The youngest victim of your NATO aggression,11mon old Bojana Tošović was killed in the arms of her father on the doorstep of their house,he was trying to protect her How dare you say the bombing was to protect civilians US/NATO snatched Kosovo Serb sovereignty pic.twitter.com/pOAX6pSb49

