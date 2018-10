unteilbar für Massenmorde an Ausländern

In der Hauptstadt Berlin findet wohl heute eine Veranstaltung statt, die mit dem Hashtag #unteilbar beworben wird und für eine Open Society demonstriert. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, man kommt an dem Hashtag kaum vorbei. Für die Veranstaltung setzen sich Erstunterzeichner wie „Adopt a Revolution“, eine der Bundesregierung nahestehende NGO, die Geld für den Überfall auf Syrien sammelt (hunderttausende tote Syrer) und dieses den Terroristen um Al Qaida zufließen lässt. Ebenfalls beteiligt am Unteilbar-Aufruf ist ein Teilinstitut der Heinrich-Böll-Stiftung. Jener Stiftung also, die jeden Krieg unserer Regierung beziehungsweise von NATO und Co mit massiver Propaganda unterstützt und beispielsweise in der Ukraine mit Nazis zusammenarbeitet (und alles tut, um die stolzen Hakenkreuzträger der NATO reinzuwaschen). Alles natürlich verbunden mit der Ermordung von russischsprachigen „Untermenschen“ im Tausenderpack. Auch ein größerer Teil des Restes der Truppe dürfte Unterstützer des Überfalls fremder Länder (und der Ermordung seiner Einwohner) „aus humanitären Gründen“ oder „zu deren eigenem Schutz“ sein. Die Mehrheit dürfte auch Barack Obama voll geil finden, obwohl der eine Million Menschen umgebracht hat. Es ist schon bezeichnend, wenn bei solchen Veranstaltungen – wie zuletzt beispielsweise auch in Mannheim – nicht gegen Krieg (und andere Fluchtursachen) demonstriert wird. Die wahren Ursachen, warum Menschen ihre Heimat verlassen, kommt bei #unteilbar nicht zur Sprache. Da achtet man penibel darauf. Die Aufmerksamkeit wird davon weggelenkt. Letztlich muss man sich fragen, ob die Veranstaltung, die von vielen Menschen gutmütig unterstützt wird, nicht im Wesentlichen ein Erfolg unserer westlichen Spin Doctors ist. Wenn dann noch Angela Merkels Außenminister Heiko Maas, der täglich hart an der Ermordung von Ausländern arbeitet und Terroristen, Kindermörder, Vergewaltiger, Nazis unterstützt und finanziert, die in unseren Opferländern schwerste Verbrechen an Menschen begehen, die unsere Heuchler an der Heimatfront einen Scheiß interessieren, sich für #unteilbar einsetzt, dann muss ich kotzen. Den Namen „Unteilbar“ für eine Aktion herzunehmen, die das Gegenteil tut, nämlich „die Linke“ spaltet, ist dann schon ganz normale Propagandataktik, hundertfach erprobt. Friedensbomber. Das war jetzt nur ein schneller Text am Samstagmorgen. Nageln Sie mich nicht darauf fest, denken Sie darüber nach.