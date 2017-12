Landgericht Hamburg: Wer „Fake News“ aufdeckt, macht sich strafbar

Es dürfte kaum jemandem bewusst sein, aber es ist leider kein Witz: Das LG Hamburg vertritt momentan nach Maßgabe des Oberlandesgerichts Hamburg (OLG Hamburg) die Auffassung, dass sich strafbar macht, wer einem Journalisten oder wem auch immer Fake News ankreidet. Und zwar völlig unabhängig von der Beweislage. Das Gericht droht mit bis zu einem halben Jahr Haft und 100000 Euro Strafe.

In dem aktuellen Verfahren, in dem das LG Hamburg dies zunächst auf Betreiben des Stern (Verlag Gruner + Jahr, Bertelsmann-Konzern) beschlossen hat, vertritt Rechtsanwalt Markus Kompa die Gegenseite – mich – und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Er berichtet in seinem Blog ausführlich über die juristischen Auseinandersetzungen.

Die Beweislage ist eindeutig nicht auf Seiten des Stern, denn dieser versucht, die bizarre Bana-Alabed-Propagandastory immer noch vor Gericht als die reine Wahrheit zu verkaufen. Dass das kleine Mädchen dabei von mehreren Seiten auf das Übelste missbraucht wird, scheint nicht zu stören.

Das Gericht wiederum „argumentiert“, nachdem OLG Hamburg und Stern sich telefonisch ausgetaucht hatten, man dürfe niemals einem Journalisten oder wem auch immer „Fake News“ unterstellen oder ankreiden, denn man wisse ja nicht, was in seinem Kopf vorging. Man müsse beweisen, dass jemand mit Absicht lügt. Die wissenschaftliche Beweislage zum Artikelthema beispielsweise spiele dabei keine Rolle. Hinsichtlich seiner Pflichten wird der Fake-News-Autor damit also quasi für unzurechnungsfähig erklärt.

Sollten die bisherigen Beschlüsse des LG Hamburg und des OLG Hamburg weiterhin Bestand haben, dürfte niemals mehr gesagt werden „Journalist XYZ vom XYZ veröffentlichte zum Thema XYZ Fake News“ – selbst wenn man alle Beweise dafür hat. Man würde sich beispielsweise auch strafbar machen, wenn man so jemandem ankreidet, er habe die Lügengeschichte verbreitet, die Erde sei eine Scheibe.

Dagegen kämpfen wir und Sie können diesen Kampf unterstützen.