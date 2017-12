Marco Glowatzki: Bericht aus Syrien (Youtube-Videos)

Der Hamburger Schneidermeister und Modeschöpfer Marco Glowatzki ist im November/Dezember 2017 erneut in Syrien unterwegs, um sich ein Bild der Lage vor Ort zu machen. In seinem Youtube-Channel veröffentlicht er kurze Videos zu seinen Erlebnissen vor Ort – aus den Gegenden um Tartous, Banias oder Hama beispielsweise – und zeigt das aktuelle Leben der Menschen in dem vom Krieg geschundenen Land Syrien.

Hier eine kleine Auswahl der bis jetzt hochgeladenen Videos (die Reise läuft noch):