Spanien: Regierungspartei droht katalanischem Ministerpräsidenten mit Hinrichtung

Die Partido Popular (PP) – so etwas wie die spanische CDU/CSU – ist nicht nur eine Nachfolgepartei des faschistischen Franco-Regimes, sie knüpft offenbar auch gerne an Traditionen der spanischen Nazis an: Ein Sprecher der PP drohte, der Ministerpräsidenten Kataloniens „könnte wie Companys enden“ („que acabe como Companys“). Lluís Companys i Jover, katalanischer Regierungspräsident, wurde 1940 vom Franco-Regime nach einem Schnellgerichtsverfahren hingerichtet.

Die Drohung der spanischen Regierungspartei mit der Ermordung des aktuellen Ministerpräsidenten der spanischen Region Katalonien, Carles Puigdemont i Casamajó, analog zum Schicksal Companys in den vierziger Jahren, steht im Zusammenhang mit den Unabhängigkeitsbemühungen der Region Katalonien von Spanien, die seit Jahren laufen und mit einem Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten. Die Abstimmung brachte eine große Mehrheit für die Unabhängigkeit, wurde aber schon zuvor von der spanischen Regierung für illegal erklärt. Einige Beobachter sehen auch einen Zusammenhang zwischen den sogenannten Knebelgesetzen der spanischen Regierung und dem katalanischen Separatismus.

Durch polizeiliche Maßnahmen und teilweise massive Polizeigewalt, die an die Bilder vom G-20-Gipfel in Hamburg erinnerten, versuchte die spanische Zentralregierung dennoch die Unabhängigkeitsabstimmung in Katalonien zu stoppen. Danach sagte der spanische Ministerpräsident Rajoy (PP) allerdings, es habe gar keine Abstimmung gegeben. Zur Zeit finden in Katalonien Demontrationen für den Verbleib in Spanien statt. Viele der Teilnehmer kamen allerdings in Bussen aus anderen Teilen des Landes. Ebenso gibt es Demonstrationen für die Unabhängigkeit oder gegen die Polizeigewalt.

Wikipedia zu Companys: „Lluís Companys i Jover (* 21. Juni 1882 in El Tarròs; † 15. Oktober 1940 in Barcelona) war ein katalanischer Rechtsanwalt, Politiker, Führer der Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, Republikanische Linke Kataloniens) und katalanischer Regierungspräsident. Er wurde durch ein franquistisches Schnellgericht zum Tode verurteilt und sofort hingerichtet.“.

The last Catalan president to declare independence was Lluís Companys who was executed by Franco after the Gestapo captured him. Here, Catalonia’s foreign minister complains that Spain’s ruling party PP has must made the same threat against president @KRLS https://t.co/uZyyPf3yzB — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9. Oktober 2017