Stefan Niggemeiers manipulativer Bana-Alabed-Artikel

Das Medienmagazin Übermedien hat in zwei Artikeln über das Gerichtsverfahren Stern und Marc Drewello gegen Blauer Bote Magazin (Boris Rosenkranz) und den Fall Bana Alabed allgemein (Stefan Niggemeier) berichtet. Natürlich nicht allzu Stern-kritisch, aber immerhin ein wenig. Allerdings versucht gerade Niggemeier meiner unbedeutenden amateurhaften Meinung zufolge, mit seinem Artikel die Affäre so zu manipulieren, dass ich in ein schlechtes Licht gerückt werde. Oder ist seine „Arbeit“ ist nur eine Ansammlung bedauerlicher Fehler? Niggemeier zeigt in seinem Artikel, dass er mindestens keine Ahnung hat.

Ohne auf das ganze Ausmaß der Manipulation in dem für einen unwissenden Leser vielleicht noch überzeugend wirkenden Artikel eingehen zu wollen, will ich nur auf eine wesentliche Falschaussage Niggemeiers eingeben, bei der angesichts der unten genannten Umstände eigentlich fast nicht glaubhaft ist, dass es sich lediglich um haarsträubende Inkompetenz Stefan Niggemeiers handelt. Hier mein Kommentar (der hoffentlich im Gegensatz zu anderen Kommentaren noch freigeschaltet wird) unter dem spätestens damit zum Falschbericht mutierten Niggemeier-Bericht bei Übermedien: