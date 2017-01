USA – das Überböse

Zwei Millionen Tote durch den sogenannten “Krieg gegen den Terror” der US-Regierung nach 9/11, darunter auch tausende direkt auf Befehl der Präsidenten Bush und Obama per unterschriebener Mordliste und Drohne getötete Menschen. Überfälle auf souveräne Staaten. In der Ukraine mit Hakenkreuzen verzierte Nazis als Hilfstruppen, in Syrien ähnlich wie in Libyen Jihadisten unter Führung der Al Qaida als Hilfstruppen der USA und der NATO. Ja genau, die Terrorgruppe Al Qaida, die laut US-Regierung für 9/11 verantwortlich ist. IS als nützlicher Helfer. Propagandakampagnen gegen die eigene Bevölkerung und erbarmungsloser Kampf gegen Propagandakritiker unter Gleichschaltung der Medien. Wir fressen dadurch das Obengenannte einfach so. Zerstörung von humanitären Organisationen und der UN. Zerschlagung der Linken. Lügen, Lügen, Lügen. Regierungsstürze in Lateinamerika. Merkwürdige Terroranschläge im Westen. Überwachungsstaat. Rassismus, wenns passt. Der Russe ist an allem schuld. Das Böse nutzt jede Waffe und jeden Helfer, den man kriegen kann. Es ist nicht Nazi oder Jihadist, sondern überböse. Wie ein diabolischer Dämon hat es von der Menschheit Besitz ergriffen. Es wird Zeit für eine Teufelsaustreibung …

Ähnliche Artikel Hunderte tote Zivilisten durch Luftangriffe von USA und Frankreich Durch Luftangriffe von NATO-Staaten starben in Syrien hunderte Menschen: "Hunderte Zivilisten sterben bei US-Luftangriffen in Syrien". Die französischen und us-amerikanischen Flugzeuge kamen aus der Türkei, vom Stützpunkt Incirlik, der momentan, nach dem Putschversuch durch einige […]

MH-17: Warum die Unseren sich auf jeden Fall schuldig gemacht haben "Unsere Seite" ("der Westen") hat bei dem Thema "Abschuss des Verkehrsflugzeuges MH-17" unabhängig davon, wer das Flugzeug tatsächlich abgeschossen hat, schwere Schuld auf sich geladen. Momentan bleiben zur Frage, wer den malaysischen Flieger über der Ukraine abgeschossen hat, zwei […]

Massenmord: Das Massaker von Odessa Die Odessa-Morde an ukrainischen Oppositionellen waren hier bei Blauer Bote Magazin schon öfter Thema, vergleiche beispielsweise den Artikel "Odessa-Massaker: Massenmord in der Ukraine" oder den Artikel "Ukraine: Laut Staatsanwaltschaft gab es beim Massaker von Odessa keine Gewalt, Opfer […]