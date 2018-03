Verhandlung war am 27.3.

Tja, was soll ich sagen? Ich habe einen bedauerlichen Fehler gemacht, sonst wirklich nicht meine Art: Die Gerichtsverhandlung am OLG Hamburg gegen Drewello/Stern/Bertelsmann zum Fall Bana Alabed war schon gestern, am 27.3.2018. Wie vorher abgesprochen, nahm nur mein Anwalt teil, da ich zur Zeit beruflich verhindert bin. Ich hatte in der Woche vor der Verhandlung nicht mit meinem Anwalt gesprochen, da alles bezüglich der Verhandlung klar war. Nur hatte ich mir ein falsches Datum der Verhandlung gemerkt, nämlich den 29. März. Als mich mein Anwalt heute über die Verhandlung informierte und ich meinen Irrtum erkannte, traf es mich natürlich wie ein Blitz… Ich bitte, dieses Versehen zu entschuldigen. Am Sachverhalt der Pressemitteilung zu dem Verfahren ändert sich dadurch natürlich nichts. Wie erwartet, ging gestern das Verfahren am OLG Hamburg – Richter Buske – verloren und wir werden vor den Bundesgerichtshof gehen.