Afghanistan-Video: US-Soldaten ermorden LKW-Fahrer zum Spaß

Für einen „coolen Videoclip“ haben durchgeknallte Spezialeinheiten der USA in Afghanistan einen Lastwagenfahrer ermordet. Sie fuhren an dem Brummi vorbei und knallten den Fahrer in Drive-By-Manier einfach durch die Fensterscheibe ab.

Die Ermordung des Zivilisten ist Teil eines „Gewaltpartyvideos“ der schwer geistesgestörten „Elitekräfte“, die wild durch die Gegend ballern. So in etwa nach dem Motto „Kriegsverbrechen, was ist das?“. Hier der entsprechende Ausschnitt des Soldatenvideos bei Youtube:

Der Blog „Moon Of Alabama“ berichtete über den Mordfall: „Afghanistan – U.S. Special Forces Commit Drive-By Murder (Video)„.

Vergleiche dazu auch diesen Bericht über die Vergewaltigung von Jungen vor den Augen ihrer Mütter im Gefängnis von Abu Ghraib (Irak) durch US-Soldaten, ebenfalls zum Spaß von Soldaten (bzw. da Soldatinnen!) auf Video festgehalten. Seymour Hersh berichtete vor der ACLU darüber.

Twitter hat einen/den Tweet von Moon of Alabama zu dem Fall übrigens in Deutschland zensiert, angeblich wegen unserer Gesetze:

My recent tweet about U.S. SpecOps shooting a truck driver in Afghanistan was censored in Germany (see pic).

The link for my German followers:https://t.co/JsCEI5Bl2c pic.twitter.com/opRkBHMPIc — Moon of Alabama (@MoonofA) 11. Januar 2018

Anmerkung: Das Original-Video, welches von den Soldaten hochgeladen wurde, wurde inzwischen gelöscht. Moon of Alabama hatte dieses Beweismaterial für das Kriegsverbrechen aber zwischenzeitlich schon gesichert und erneut bei Youtube hochgeladen. Das eingebettete Video oben ist diese Sicherungskopie.