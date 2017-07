Weiterer Bericht meines Anwaltes

Zu dem juristischen Verfahren Qualitätsjournalist Marc Drewello und Qualitätsmagazin Stern gegen Blauer Bote Magazin rund um die bizarre Bana-Alabed-Kriegspropaganda des Stern (und weiterer westlicher Qualitätsmedien) hat mein Anwalt Markus Kompa einen weiteren begleitenden Artikel geschrieben: „Stern und Marc Drewello ./. Blauer Bote (5)„. Zitat:

„Der stern hatte im Dezember beantragt, die streitgegenständlichen Äußerungen verbieten zu lassen, fast ein halbes Jahr später bekam der Blaue Bote seine Widerspruchsverhandlung. Vor dieser hatte das Gericht offensichtlich die Schriftsätze gar nicht gelesen, wohl weil das Ergebnis bereits vorher feststand. Stattdessen empfahl das Gericht, man hätte ja gleich in die Hauptsache gehen können.

Da gibt es aber ein kleines Problem: Das Gericht wird in der Hauptsache diese Rechtsfrage unter Hinweis auf die Positionierung des OLG Hamburg auch nicht anders beurteilen. Für eine Berufung in der Hauptsache darf sich das OLG nahezu beliebig Zeit lassen. Etwa auf die Berufungsverhandlung zu Klehr ./. Kompa gegen das 2012 gefällte Urteil warte ich noch heute. Und wenn dann irgendwann mal das OLG einen Fall auf dem Tisch hatte, dauert es an die sieben Jahre, bis Karlsruher Richter die Hamburger Willkürverbote kassieren. Dann aber ist der streitgegenständliche Krieg in Syrien vermutlich schon lange vorbei.“.

Weiter Hinweis am Rande: Der Blogger Hadmud Danisch hat einen größeren Artikel zu dem Fall geschrieben: „Der blaue Bote: Die offizielle Entfaktung der Presse„. Und noch einen ganz kleinen nachgelegt: „Sternenkrieger„.