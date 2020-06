Bill Gates: Weltbevölkerung um 10-15% reduzieren

Man liest immer wieder, Bill Gates wolle die Bevölkerung der Erde durch Impfen und „Gesundheitsmaßnahmen“ um 10-15% reduzieren. Außerdem liest man auch immer wieder, man sei total irre, wenn man so etwas behauptet. Hier kann man im Transkript nachlesen, was Bill Gates 2010 wirklich in einer Rede zu dem Thema gesagt hat:

„First, we’ve got population. The world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.“

„Als Erstes haben wir die Bevölkerung. Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen. Das steigt auf etwa neun Milliarden an. Wenn wir bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsfürsorge und den Dienstleistungen im Bereich der reproduktiven Gesundheit wirklich großartige Arbeit leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken. Aber dort sehen wir einen Anstieg von etwa 1,3.“