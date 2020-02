Augenzeugen: Tatsächlicher Täter und angeblicher Mörder von Hanau sind nicht identisch

Im Youtube-Kanal des türkischen Mediums Haber Lüften ist ein Interview mit einem Augenzeugen der Sisha-Bar-Mordtat von Hanau zu sehen. Der Mann sagt in die Kameras, dass der von Medien und Behörden präsentierte Täter und der tatsächliche Mörder nicht der Gleiche seien. Die Kommentare unter dem Youtube-Video sind entsprechend aufschlussreich. Und sie machen Hoffnung.

„Er sagt als Augenzeuge, dass der Täter anders aussah…“

„Wahnsinn, jetzt benötigen wir schon türkische Quellen, um der Wahrheit näher zu kommen!“

„Mein Beileid an die türkische Gemeinde!!! Jungs, die halten uns ALLE zum Narren, hetzen uns gegeneinander auf und freuen sich, wenn wir aufeinander losgehen.“

„Die Medien wollen einfach einen Keil zwischen uns treiben, Hass von beiden Seiten erzeugen, da könnt ich echt kotzen!“

Youtube-Video: Aussage eines Augenzeugen bei Haber Lüften

Hinweis

Im Laufe des Tages wird ein Artikel zum Thema im Rubikon Magazin erscheinen, der zusätzlich auch die Verbindungen zum hessischen NSU-Skandal – Mord in einem Internetcafé in Kassel – und zum Lübcke-Mord beleuchtet. Das Video etc. hier schon einmal vorab als Vorbericht.

Nachtrag von 13.30 Uhr: Der Rubikon war super schnell und hat den Beitrag jetzt schon live! Hier: