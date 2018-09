9/11: Reporter am Pentagon erklärt, dass kein Flugzeug eingeschlagen ist

Ein berühmtes Video von 9/11, welches selten oder besser gesagt nie im Fernsehen kommt: Ein Journalist des Fernsehsenders CNN namens Jamie McIntyre war am Tag der Terrorattacken des 11. Septembers 2001 in den USA am getroffenen Pentagon (US-Verteidigungsministerium) im Einsatz und erklärte in einer America-Under-Attack-Liveschaltung, dass kein Flugzeug beziehungsweise Linienjet ins Pentagon geflogen sei, dass es für so etwas keine Anzeichen am Einschlagsort gäbe.

Es seien keine Sektionen oder Teile eines Flugzeuges zu finden beziehungsweise es seien nur einige kleine Teile zu finden, die in die Hand passen. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass das Gebäude von einer Rakete, beispielsweise einer Cruise Missile, einem Marschflugkörper, getroffen wurde. Und dass das Abfeuern eines solchen Flugkörpers von Kräften innerhalb der US-Regierung selbst veranlasst wurde, denn die US-Regierung hält steif und fest an der Behauptung fest, dort in das kleine Loch am Pentagon sei ein Verkehrsflugzeug geschlüpft.

Die CNN-Reporter hat sich das aber direkt angeschaut und sagt direkt nach dem Treffer etwas komplett anderes. Hier das entsprechende Video bei Youtube:

Man muss dazu sagen, dass das Einschlagsloch im Pentagon wesentlich kleiner ist, als die „dreieckige“ Lücke, die man bei der Breaking-News-Liveschaltung sieht. Tatsächlich ist die Rakete/das „Flugzeug“ unten links eingeschlagen und zwei oder drei Stockwerke dieser Sektion des Gebäudes sind dann hinuntergestürzt. Daher die keilförmige Lücke. Das kommt nicht von einem Flugzeugflügel, der das Gebäude durchschnitten hat.

Via VB’s weblog: „the 9/11 video that was aired once and never aired again“

Hier das Ganze noch einmal in einem anderen Video: