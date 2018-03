Al Qaida und ihre Weißhelme verlassen Ost-Ghouta

Syrienkrieg, Damaskus: Im Rahmen der Geiselbefreiung der in dem Jihadistengebiet Ost-Ghouta gefangengehaltenen und als menschliche Schutzschilde genutzten Zivilbevölkerung durch einen Deal werden im Gegenzug die Terroristen um Al Qaida und ihre (teilweise durch Zwangsheirat entstandenen) Familien in Bussen ins Idlib-Gebiet evakuiert. Mit dabei die Showtruppe der Al Qaida, die White Helmets.

Zahlreiche Fotos von der Evakuierungsaktion zeigen die Propaganda-Weißhelme. Hier Beispiele:

Impartial peace loving #WhiteHelmets boarding buses with the terrorists to Idlib from #EastGhouta #Syria 😂😂😂

Photos via @cityzenkane108 pic.twitter.com/6MNZwSgYyi

— Walid (@walid970721) 25. März 2018