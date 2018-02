Deutsches Reich unter Adolf Hitler Anfang der Vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts: Es fehlt Winterkleidung für die Ostfront, meldet die Propaganda. Angela Merkels Bundesrepublik Deutschland 2018: Es fehlt Winterkleidung für die Ostfront, meldet die Propaganda.

Ein Artikel der deutschen Nachrichtenagentur dpa, wie er beispielsweise auch von WELT am 19. Februar 2018 verbreitet wurde, ist mit der Überschrift „Bundeswehr fehlt Winterkleidung für die NATO-Ostfront“ betitelt. Im Weiteren wird für mehr Mittel für die Bundeswehr (gegen Russland) geworben.

In der Nazizeit in Deutschland wurde nach dem Angriff auf die Sowjetunion durch Hitler ebenfalls angesichts des sprichwörtlichen russischen Winters in den besetzten Gebieten die fehlende Winterkleidung thematisiert und zu Spenden aufgerufen.

Für eine Spende gab es dann eine Urkunde im Namen des Führers, mit Unterschrift des Reichspropagandaleiters und Ministers für Volksaufklärung und Propaganda. Dass der Ersteller und die Verbreiter dieses Artikels sich des historischen Kontexts nicht bewusst sind, ist wohl so gut wie ausgeschlossen. Ob diese wohl auch eine schöne Urkunde erhalten?

Interessante Nebenaspekte: Der deutsche Wehretat wurde gerade auf die Höhe des russischen Militärbudgets angehoben, ein Vergleich der Militärausgaben der NATO-Staaten mit den russischen Ausgaben zeigt eine fast zwanzigfache Übermacht des Westens.