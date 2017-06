White Helmets an Massaker an syrischen Soldaten beteiligt

Syrien: Weißhelme beim Spaß mit Leichenteilen ihrer Opfer. Die Al-Qaida-nahen White Helmets haben syrische Soldaten ermordet und schänden ihre toten Körper. Die Bilder und Videos dazu haben sie selbst ins Internet gestellt.

Die von #Merkel–#Deutschland mit 7 Millionen € pro Jahr finanzierten #Syrien-Weisshelme bei der Arbeit:

Geköpfte Soldaten zur Schau stellen. pic.twitter.com/F856tvb7dH — 〠 Dominic H 〠 (@domihol) June 20, 2017

Mehr dazu auch hier in diesem Beitrag: „Whitehelmets erneut an Kriegsverbrechen in Syrien beteiligt, finanziert auch von der deutschen Bundesregierung„.