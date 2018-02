Avaaz macht Pro-GroKo-Kampagne für SPD-Anhänger über 35

Die nach eigenen Angaben „gemeinnützige Organisation“ Avaaz hat bei Facebook Werbeplätze gekauft, um „nachhaltig“ für eine große Koalition in Deutschland zwischen SPD, CDU und CSU zu werben. Dabei werden nach Angaben von Facebook gezielt SPD-Anhänger ab 36 Jahren beworben.

Auf die von Avaaz bezahlte Werbung zur Beeinflussung der Regierungsbildung in Deutschland machte ein kritischer SPD-Anhänger bei Twitter aufmerksam, inklusive entsprechendem Screenshot. In der Information von Facebook zu einer solchen von Avaaz gekauften Werbeanzeige heißt es:

„Du siehst diese Werbeanzeige, da Avaaz Personen erreichen möchte, die sich für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands interessieren. Diese Informationen basieren z.B. auf angeklickten Werbeanzeigen oder Seiten, die mit „Gefällt mir“ markiert wurden.

Du siehst diese Werbeanzeige wahrscheinlich aus dem Grund, dass Avaaz folgende Zielgruppe erreichen möchte: Personen im Alter von 36 und älter, die in Deutschland wohnen. Diese Information basiert auf deinem Facebook-Profil und wo du dich mit dem Internet verbunden hast“.

Der kritische SPD-Anhänger beziehungsweise das kritische SPD-Mitglied hat dazu noch Screenshots solcher Avaaz-Anzeigen zugunsten der gewünschten Regierungsbildung gepostet. Avaaz hat demnach als bezahlte Werbung unter anderem Meldungen mit folgenden Überschriften gepostet: „Merkel hat der SPD die Regierung geschenkt“, „Der Koalitionsvertrag ist besser, als viele glauben“ oder „Umfrage: Mehrheit der SPD-Anhänger befürwortet GroKo“.

Avaaz steht schon seit langem als Propagandainstrument in der Kritik.

Ihr werdet ’s nicht vermuten – „Avaaz“ sind nicht „Die Guten“. „Entsprechend finden sich in den Lebensläufen der Avaaz-MacherInnen (dabei dreht sich vieles um Ricken Patel, Geschäftsführer von Avaaz) Verbindungen zur Rockefeller- und Gates-Foundation, aber auch zu anderen international agierenden Polit-Organisationen wie der „International Crisis Group“ (mit Joseph Fischer im Beirat und Volker Rühe als externer Berater). (4) […] Doch was, wenn Avaaz plötzlich nicht so Gutes tut? Das mag im Einzelfall durchaus diskussionswürdig sein (10), aber wenn – zugegebenermaßen im Tenor der ganzen westlichen Welt – ein Krieg gegen Libyen mit dem Euphemismus „Flugverbotszone“ beworben wird (über 1.2 Millionen UnterzeichnerInnen (11)), dann ist Schluss mit lustig.“

Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien. „Es blieb jedoch nicht bei der Rettung von Bienen, Walen und Nashörnern, sondern wurde richtig politisch. Letztes Jahr häuften sich im Zusammenhang mit Libyen hochemotionale Aufrufe zugunsten der „Rebellen“ und gegen Gaddafi, und jetzt – same procedure like last year – Aufrufe für die Aufständischen in Syrien und gegen Assad. Ein knapper, drastischer Bericht im Agitprop-Stil beschreibt jeweils die Notwendigkeit des Handelns für die Avaaz-„Mitglieder“ per Onlineunterschrift und/oder Spende.“

Avaaz gebärdet sich als Wurmfortsatz der US-Propaganda. Flugverbotszone zu fordern klingt gut, wenn man die Konsequenzen nicht beim Namen nennt. „Viele Menschen halten die NGO Avaaz für eine anständige Vereinigung. Sie veranstaltet Umfragen zu allerlei brennenden Problemen. Jetzt sammelt Avaaz Unterschriften für eine Petition an Obama, Erdogan, Merkel und andere westliche Staatsoberhäupter, eine Flugverbotszone über Nordsyrien einschließlich Aleppos durchzusetzen und zu diesem Zweck dort notfalls Flugzeuge abzuschießen. Diese Aufforderung ist nicht nur eine einseitige Parteinahme, es ist de facto die Aufforderung zum dritten Weltkrieg.“