Facebook kennt Deine Telefonate

Ein Mann aus Neuseeland – Dylan McKay – hat bei Facebook ein Datenschutz-Auskunftsersuchen gestellt. Facebook lieferte die Daten als Zip-Datei zum Download. Diese wiederum hatten es in sich. Er nennt bei Twitter einige Beispiele aus den Datensätzen (und zeigt auch entsprechende Screenshots), die einen staunen lassen.

Downloaded my facebook data as a ZIP file

Somehow it has my entire call history with my partner’s mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD

— Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21. März 2018