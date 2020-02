Rechtsextremismus: Peter Nowak verkündet Russenfolter

Für das eigentlich empfehlenswerte Onlinemagazin Telepolis arbeiten zwei Autoren aus dem Umfeld der sogenannten „Antideutschen“, einer davon heißt Peter Nowak. Bei letzterer Gruppierung handelt es sich angeblich um eine extrem linke Gruppe, tatsächlich ist es eher eine Art NATO-Stoßtrupp zur Unterwanderung linker Strukturen, mit festem Feindbild, welches „rein zufällig“ fast immer deckungsgleich mit der (extrem rechtem) Propaganda der westlichen Wertegemeinschaft (unter anderem für Krieg, Massenmorde an Ausländern, Unterdrückung und Ausbeutung) ist.

Peter Nowak, der sich zwischen seinen antirussischen Propagandaartikeln gelegentlich mit „linken Artikeln“ die notwendige Street Credibility zur Aktivierung linker und alternativer Menschen „gegen den Russen“ holt, hat jetzt wieder einmal einen aggressiven Artikel gegen Russland veröffentlicht, der dieses fremde Land ohne jeglichen tatsächlichen Beleg der Folter von Linken bezichtigt: „Folter und Repression gegen Linke in Russland„.

Bei dem Satz „Die Ausstellung war vorher in Petersburg zu sehen“ sollten mittlerweile bei jedem Kenner der deutsch-russischen Beziehungen die Alarmglocken klingeln, sitzen doch gerade dort in St. Petersburg vom Westen finanzierte Pseudo-Linke und NGOs, die immer wieder solche Aktionen starten. Ansonsten findet die dreitägige Ausstellung in Berlin statt. Sie reiht sich damit ein in die gute alte Tradition antirussischer Hass- und Hetzausstellungen in der deutschen Hauptstadt, wie man sie nicht nur aus der Hitlerzeit kennt.

Und was macht so ein Artikel mit dem unkritischen Leser: Genau, er aktiviert – wieder einmal – eigentlich nicht fremdenfeindliche oder nationalistische Gruppen für den Kampf gegen den Russen.

Durch den Hinweis auf diesen widerlichen Propagandaartikel bei Telepolis wird man übrigens nicht zum russischen Agenten. Letzteres möchte uns nur unsere perverse Propagandamaschinerie einreden. Kritik an den Medien und ihren Lügen ist erste Bürgerpflicht und aller Ehren wert, gerade auch wenn sie sich gegen Angriffe auf andere Länder oder deren Bewohner richtet.

Und es ist widerlich, dass hier wieder einmal Menschen, die sich gegen solche Propagandaaktionen einsetzen, als Nazis markiert werden sollen. Man präsentiert hier eine Lügengeschichte gegen einen fremden Staat, transportiert von „authentischen“ Hetzern und wer diese Storys in Frage stellt, erscheint einem unbefangenen Beobachter als durchgeknallter Rechtsextremist, der gerne Linke foltert.

Tatsächlich ist es genau umgekehrt: Diese Propagandaclaims sind rechtsextreme, faschistische Aktionen eines selbsternannten Wertewestens, der in seiner Dreistigkeit seit Jahren schon versucht, seine Kritiker zu umarmen, um sie einzuspannen und beispielsweise im Kampf gegen das Ausland zu verheizen und jeglichen Kritiker an den eigenen, für viele kaum mehr fassbaren Untaten, als „das Böse“ zu markieren.