„Antideutsche“ beschimpfen KZ-Überlebende als „Antisemiten“

Faschistische Deutsche (NATO-Faschisten „Antideutsche“, die versuchen, linke Strukturen und Medien im Allgemeinen zu unterwandern) beschimpfen Juden, die den Holocaust überlebt haben, als „Antisemiten“, wenn diese nicht für Krieg und die Unterdrückung von Menschen im Sinne der „westlichen Wertegemeinschaft“ sind. Die (rechtsextremen) „Antideutschen“ verkaufen sich dabei als (extreme) Linke, sind aber keine. Es sind eher Nazis, wenn auch mit anderer, neoliberaler Geschmacksrichtung. Die Menschenverachtung ist die Gleiche.

Esther Berajano: „Es ist ganz besonders wichtig, dass alle in Deutschland, in denen ein menschliches Herz pocht, endlich erkennen, dass Kritik an der Politik Israels nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen ist. Ich habe nicht das Vernichtungslager Auschwitz, das KZ Ravensbrück und den Todesmarsch überlebt, um von sogenannten „Antideutschen“ und Konsorten als „Antisemitin“ beschimpft zu werden.“

Das Ganze gibt es auch in leicht abgewandelter Form in den USA: Juden, welche die Ermordung von Palästinensern durch israelische Soldaten oder andere Schandtaten der israelischen Regierung kritisieren, sind Antisemiten. Auch wenn ihre Eltern Auschwitz und andere Vernichtungslager überlebt haben. Das jedenfalls lässt sich den Aussagen fanatischer „atlantischer“ Propagandaopfer entnehmen.

Die Krokodilstränen der jungen Frau, die gar nicht mehr begreift, offenbar nicht mehr begreifen kann, dass sie eher selbst hier der Nazi ist, zeigen die Wirkmächtigkeit der Propaganda. Norman Finkelstein findet die passende Worte dazu:

Norman Finkelstein: „Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising and it is precisely because of the lessons they taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians.“ pic.twitter.com/HMl1K1HCNw

— IN THE NOW (@IntheNow_tweet) 18. Mai 2018