extra3: Propaganda gegen die Gesetze der Naturwissenschaft

Wenn ein bestimmte Propagandasaga aufrecht erhalten werden muss, stören unsere Propagandamedien die grundlegenden Gesetze der Physik oder technische Rahmenbedinungen bekanntlich herzlich wenig. Die Sendung Extra3 des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hat in dieser Hinsicht in dieser Woche den Vogel abgeschossen und wirft sich in den Kampf gegen Wissenschaft und Aufklärung. Mittel der Wahl ist dabei die Verleumdung.

Die Sendung extra3 des Bayrischen Rundfunks ist ein prima Propagandaträger. Sie ist kritisch – in einem gewissen Rahmen – und dadurch für viele authentisch und vertrauenswürdig. Tatsächlich gibt es dort einige interessante Berichte und das Ganze ist auch recht witzig gemacht. Wenn es jedoch um das Eingemachte geht, um die wirklich brisanten Themen, um die großen Propagandalügen, dann steht extra3 auf der „richtigen“ Seite und bekämpft wissenschaftliche Fakten bis aufs Blut. Nicht durch eigene Fakten – wie auch immer diese „magischen Zauberfakten“ denn aussehen sollten – sondern einfach nur durch Verleumden von Wissenschaftlern und von Propagandakritikern, die auf Fakten pochen.

„Wir haben diesen Film produziert, um davon abzulenken, dass der 11. September nur eine Inszenierung der Reptiloiden war. Heute schon einen Chemtrail geraucht?“ schreibt extra3 im Netzwerk Twitter und postet dazu ein entsprechendes Filmchen. Leider passt die „Kritiker-Chemtrail-Echsenmenschen-Argumentation“ der extra3-Redaktion so ganz und gar nicht zum Stand der Wissenschaft. Ziel ist es, Wissenschaftler und Kritiker als Spinner zu diffamieren.

Die wissenschaftliche Betrachtung des Falles 9/11 mit seinen 3000 Todesopfern wiederum entlarvt die extra3-Redaktion schlussendlich als die tatsächlichen Spinner. In einem Artikel in dem Fachblatt „Europhysics News“, Magazin der European Physical Society, der alleine 62000 Mitglieder aus Deutschland angehören, nehmen beispielsweise vier Professoren den Einsturz der von zwei Flugzeugen getroffenen drei Hochhäuser in New York komplett auseinander: „Physiker-Fachblatt zu 9/11: World-Trade-Center-Einsturz durch kontrollierte Sprengung„.